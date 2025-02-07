Babnet

سوسة: تحرير محضر عدلي ضد كل من سيكشف عنه البحث في إثارة أعمال شغب أمام مركز أمن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67a5e0742cfbe8.00994596_pomlhgnekjqif.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 08 Février 2025 - 14:48 قراءة: 1 د, 26 ث
      
تصدّت الوحدات الأمنية بسوسة، مساء أمس الخميس، لمجموعة من الشباب عمدت إلى إثارة الشغب أمام مركز الأمن بحيّ الرياض الراجع بالنظر لمنطقة الأمن بسوسة الجنوبية، بإستعمال شماريخ، وبعض الحجارة، وقوارير تحتوي مواد قابلة للإشتعال، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1 وسام الشريف.
وأكد الشريف، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم تحرير محضر عدلي في الغرض ضد كل من سيكشف عنه البحث.
أخبار ذات صلة:
أحداث شغب في حي الرياض-سوسة: التفاصيل...


وأوضح الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 1 أنه في حدود الساعة الحادية عشر من صباح أمس الخميس، تقدّم شاب من مواليد سنة 1999 إلى مقر وحدة أمنية بمرجع نظر منطقة الأمن بسوسة الجنوبية، مطالبا، حسب المعطيات الأولية، بإسترجاع مبلغ مالي محجوز في إطار محضر عدلي حُرّر ضده بتاريخ 3 فيفري الجاري بالوحدة المذكورة من أجل شبهة استهلاكه لمواد مخدرة.

وأضاف أنّه تمّ إرشاد الشاب المشار إليه آنفا الى تتبع مآل المحجوز الواقع إحالته مع المحضر المتعلق بشبهة مسكه للمادة المخدرة واستهلاكها والمحال فيه بحالة احتفاظ آنذاك، قبل ان تأذن النيابة العمومية بإبقائه في حالة سراح.
ولفت إلى أن الشاب غادر المقر ثم عاد بعد حوالي نصف ساعة، وعمد في غفلة من الأعوان إلى إضرام النار في جسده، قبل أن يتدخل اعوان الامن لإخمادها والاتصال بالحماية المدنية ونقله للمستشفى أين يقيم حاليا.
وقد تنقل، وفق ذات المصدر، كل من ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق المتعهد لمكان الواقعة، ومنه إلى المستشفى لاجراء التحريات اللازمة وجمع كل الأدلة المثبتة لكشف الحقيقة.
هذا وقد تبيّن بالتنسيق مع الإطار الطبي المباشر للمريض أنه يشكو حروقا من الدرجة الثالثة، ويجري العمل على تحويله لمستشفى الحروق البليغة ببن عروس.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 302701


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female