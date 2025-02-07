سوسة: تحرير محضر عدلي ضد كل من سيكشف عنه البحث في إثارة أعمال شغب أمام مركز أمن

تصدّت الوحدات الأمنية بسوسة، مساء أمس الخميس، لمجموعة من الشباب عمدت إلى إثارة الشغب أمام مركز الأمن بحيّ الرياض الراجع بالنظر لمنطقة الأمن بسوسة الجنوبية، بإستعمال شماريخ، وبعض الحجارة، وقوارير تحتوي مواد قابلة للإشتعال، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1 وسام الشريف.وأكد الشريف، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم تحرير محضر عدلي في الغرض ضد كل من سيكشف عنه البحث.

وأوضح الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 1 أنه في حدود الساعة الحادية عشر من صباح أمس الخميس، تقدّم شاب من مواليد سنة 1999 إلى مقر وحدة أمنية بمرجع نظر منطقة الأمن بسوسة الجنوبية، مطالبا، حسب المعطيات الأولية، بإسترجاع مبلغ مالي محجوز في إطار محضر عدلي حُرّر ضده بتاريخ 3 فيفري الجاري بالوحدة المذكورة من أجل شبهة استهلاكه لمواد مخدرة.وأضاف أنّه تمّ إرشاد الشاب المشار إليه آنفا الى تتبع مآل المحجوز الواقع إحالته مع المحضر المتعلق بشبهة مسكه للمادة المخدرة واستهلاكها والمحال فيه بحالة احتفاظ آنذاك، قبل ان تأذن النيابة العمومية بإبقائه في حالة سراح.ولفت إلى أن الشاب غادر المقر ثم عاد بعد حوالي نصف ساعة، وعمد في غفلة من الأعوان إلى إضرام النار في جسده، قبل أن يتدخل اعوان الامن لإخمادها والاتصال بالحماية المدنية ونقله للمستشفى أين يقيم حاليا.وقد تنقل، وفق ذات المصدر، كل من ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق المتعهد لمكان الواقعة، ومنه إلى المستشفى لاجراء التحريات اللازمة وجمع كل الأدلة المثبتة لكشف الحقيقة.هذا وقد تبيّن بالتنسيق مع الإطار الطبي المباشر للمريض أنه يشكو حروقا من الدرجة الثالثة، ويجري العمل على تحويله لمستشفى الحروق البليغة ببن عروس.