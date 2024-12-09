بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج الجولة الرابعة عشرة

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في ما يلي برنامج الجولة الرابعة عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي ستدور على دفعتين يومي 10 و 11 ديسمبر الجاري:



الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

قاعة القرجاني س 15



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النادي الافريقي - هلال مساكن



الاربعاء 11 ديسمبر 2024

قاعة بني خيار س 17

بعث بني خيار - نسر طبلبة

قاعة المكنين س 16

سبورتينغ المكنين - نادي ساقية الزيت

قاعة الزواوي س 16

الترجي الرياضي - اتحاد منزل تميم

قاعة رشاد خواجة المهدية س 16

مكارم المهدية - جمعية الحمامات

قاعة اولمبي سوسة س 17

النجم الساحلي - نادي كرة اليد بجمال