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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج الجولة الرابعة عشرة

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Decembre 2024 - 18:03 قراءة: 0 د, 28 ث
      
في ما يلي برنامج الجولة الرابعة عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي ستدور على دفعتين يومي 10 و 11 ديسمبر الجاري:

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
قاعة القرجاني س 15
...

النادي الافريقي - هلال مساكن

الاربعاء 11 ديسمبر 2024
قاعة بني خيار س 17
بعث بني خيار - نسر طبلبة
قاعة المكنين س 16
سبورتينغ المكنين - نادي ساقية الزيت
قاعة الزواوي س 16
الترجي الرياضي - اتحاد منزل تميم
قاعة رشاد خواجة المهدية س 16
مكارم المهدية - جمعية الحمامات
قاعة اولمبي سوسة س 17
النجم الساحلي - نادي كرة اليد بجمال


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