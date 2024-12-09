بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج الجولة الرابعة عشرة
في ما يلي برنامج الجولة الرابعة عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي ستدور على دفعتين يومي 10 و 11 ديسمبر الجاري:
الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
قاعة القرجاني س 15
الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
قاعة القرجاني س 15
النادي الافريقي - هلال مساكن
الاربعاء 11 ديسمبر 2024
قاعة بني خيار س 17
بعث بني خيار - نسر طبلبة
قاعة المكنين س 16
سبورتينغ المكنين - نادي ساقية الزيت
قاعة الزواوي س 16
الترجي الرياضي - اتحاد منزل تميم
قاعة رشاد خواجة المهدية س 16
مكارم المهدية - جمعية الحمامات
قاعة اولمبي سوسة س 17
النجم الساحلي - نادي كرة اليد بجمال
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