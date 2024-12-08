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بطولة سويسرا - الدولي التونسي محمد الحاج محمود هداف مع لوغانو امام لوزيرن

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Decembre 2024 - 10:14 قراءة: 0 د, 36 ث
      
ساهم الدولي التونسي محمد الحاج محمود في الفوز العريض الذي حققه فريقه لوغانو على مضيفه لوزيرن 4-1 يوم السبت في اطار الجولة السابعة عشرة لبطولة سويسرا لكرة القدم بتحقيقه الهدف الثاني في الدقيقة 40.
وهو الهدف الثالث لمحمد الحاج محمود في البطولة السويسرية لهذا الموسم.
وارتقى لوغانو الى صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة متقدما بفارق نقطتين على بازل الذي لعب مباراة اقل.
وكان محمد الحاج محمود (24 عاما) الذي يشغل مركز لاعب وسط دفاعي التحق بنادي لوغانو سنة 2021 قادما من النجم الساحلي.
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