انطلاق الدورة ال33 لمهرجان مرآة الوسط الثقافي بسيدي بوزيد

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تحت شعار "عناقيد حب إلى غزة ولبنان" انطلقت اليوم السبت بالمركب الشبابي 17 بسيدي بوزيد فعاليات الدورة ال33 التي تنظمها جمعية النهوض بمجلة مرآة الوسط بسيدي بوزيد بحضور عدد من الكتاب والشعراء.



وقد تضمن برنامج اليوم الافتتاحي تنظيم ندوة فكرية حول "الالتزام في الرواية التونسية حيث تم تقديم ثلاث مداخلات حول مفهوم الالتزام وتجلياته في عدد من الروايات على غرار تجربة الكاتب عبد الرحمان براهمي في روايته "ذاكرة الأيام" والكتابة السردية في رواية "لهيب الصمت " للروائي لمجد عثماني ومداخلة ثالثة للكاتب محفوظ الزعيبي تطرق خلالها لموضوع الالتزام في الرواية التونسية وتعريفه واهم مظاهره.

وتم بالمناسبة تكريم عدد الكتاب ووكالة تونس افريقيا اعترافا بدورها في التعريف بمختلف التظاهرات الثقافية بولاية سيدي بوزيد.



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كما سيقع مساء اليوم الأول إقامة أمسية للقراءات الشعرية يشارك فيها عدد من الشعراء من مختلف ولايات الجمهوية.

وسيتم خلال اليوم الثاني تنظيم مجلس أدبي حول الكتابة السردية وحفل توقيع لإصدارات أبناء الجهة والكتاب المشاركين في الدورة وتختتم فعاليات الدورة بتكريم عدد من الرموز الثقافية والإعلامية.

كما انتظم بالمناسبة معرض للدوريات العربية والمجلات الجهوية للتعريف بالدور الذي قامت به المجلات في النهوض بالعمل الثقافي عموما باعتبار أن هذه المجلات كانت فضاء لاحتضان الكتاب والمواهب.