تطاوين: انتهاء اشغال مركز التنشيط والترفيه في انتظار توظيف واستغلال فضاءاته

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من المنتظر ان تتعزز مختلف الانشطة الثقافية والسياحية بولاية تطاوين، بعد انتهاء اشغال بناء مركز التنشيط والترفيه، التي انطلقت في ماي 2017 وتعطلت لاكثر من 6 سنوات عن موعد تسليمها المبرمج بداية من عام 2018

ويحتل هذا المشروع متعدد الاختصاصات ثقافية وسياحية وشبابية، والذي اختتمت اشغاله نهاية نوفمبر الفارط، موقعا متميزا على سطح جبل الصد المطل على كامل مدينة تطاوين، وقد انجز ضمن مشاريع التنمية المندمجة لفائدة المجلس الجهوي بكلفة انجاز قدرت بحوالي مليون و400 الف دينار.

ويتكون المشروع من مكاتب و5 قاعات عرض ومجمعتين صحيتين ومقهى ومطعم و8 غرف مزدوجة وفضاء مفتوح للعرض، وسيمكن بدخوله الاستغلال الفعلي من دعم الانشطة الثقافية والسياحية بالجهة بتنظيم معارض للصناعات التقليدية وفنون وملتقيات شبابية وابداعية.

وتشهد الطريق المؤدية الى المركز اشغال اتمام تعبيد وتهيئة والجاري انجازها بتمويل من برنامج التنمية المندمجة يزيد عن 643 الف دينار



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وكان والي تطاوين امير القابسي زار هذا المشروع الثالث من نوعه في الجهة بعد مركز قرماسة من معتمدية غمراسن المستغل منذ فترة طويلة كمطعم سياحي ومركز عين الكردي بمعتمدية رمادة الذي تعطلت الاشغاله ولم تنته الى حد الان.