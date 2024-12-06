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قرعة كاس العالم للاندية : الترجي الرياضي في المجموعة الرابعة بمعية اندية فلامنغو وتشلسي وليون

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Decembre 2024 - 06:10 قراءة: 0 د, 31 ث
      
وضعت عملية قرعة مسابقة كاس العالم للاندية التي تم سحبها مساء يوم الخميس في مدينة ميامي الامريكية الترجي الرياضي التونسي ضمن المجموعة الرابعة بمعية فلامنغو البرازيلي وتشلسي الانقليزي وليون المكسيكي.

وتحتضن الولايات المتحدة الأمريكية كاس العالم للاندية خلال الفترة بين 15 جوان و13 جويلية 2025، بمشاركة 32 فريقا.
وتم توزيع الفرق المشاركة على ثماني مجموعات على ان يترشح في اعقاب الدور الاول صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
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وستقام البطولة على 12 ملعبا بـ 11 مدينة من بينها ملعب هارد روك الذي ستقام عليه المباراة الافتتاحية بولاية فلوريدا، إلى جانب ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الذي سيستضيف المباراة النهائية.


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