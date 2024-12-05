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النجم الساحلي يفوز وديا على خطاف القلعة الكبرى بثنائية نظيفة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Decembre 2024 - 18:23 قراءة: 0 د, 36 ث
      
فاز النجم الساحلي على خطاف القلعة الكبرى 2-صفر في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الخميس بالملعب البلدي بالقلعة الكبرى في اطار تربصه التحضيري استعدادا لبقية الموسم الرياضي 2024-2025.
وجاءت ثنائية فريق جوهرة الساحل بواسطة محمد كانتي وياسين الشماخي.
وينتظر ان يخوض ابناء المدرب محمد المكشر خلال فترة توقف البطولة مباراة ودية ثانية نهاية الاسبوع الجاري امام منافس لم يتم تحديده بعد.
وتركن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الى الراحة لمدة اسبوعين من 1 الى 14 ديسمبر الجاري.
...

ويحتل النجم الساحلي المركز الثامن في البطولة برصيد 14 نقطة على بعد 7 نقاط من ثنائي الصدارة الملعب التونسي والنادي الافريقي.
ويلاقي النجم الساحلي في الجولة القادمة الحادية عشرة مضيفه اتحاد بن قردان صاحب المركز الثاني عشر بمجموع 10 نقاط.


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