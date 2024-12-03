كاس افريقيا للامم لكرة اليد للسيدات: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الكامروني 21-20 ويفشل في التاهل الى ربع النهائي

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فشل المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد للسيدات في التاهل الى الدور ربع النهائي لكاس امم افريقيا للعبة المقامة حاليا بالعاصمة الكونغولية كينشاسا والمؤهلة لبطولة العالم المقررة بهولندا والمانيا في شهر ديسمبر 2025, وذلك بعد هزيمته اليوم الثلاثاء امام نظيره الكامروني بنتيجة 20-21 ضمن الجولة الخامسة والاخيرة من منافسات المجموعة الثانية .



الجولة الخامسة

الثلاثاء 3 ديسمبر 2024



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غينيا - اوغندا 48-22

تونس - الكامرون 20-21

س 18 / الكونغو الديمقراطية - انغولا



الجولة الرابعة

الاحد 1 ديسمبر 2024

تونس - اوغندا 47-18

انغولا - الكامرون 31-14

غينيا - الكونغو الديمقراطية 24-32



الجولة الثالثة

السبت 30 نوفمبر 2024

تونس-الكونغو الديمقراطية 23-25

انغولا-غينيا 35-22

الكامرون- اوغندا 36-16



الجولة الثانية

الخميس 28 نوفمبر 2024

تونس - غينيا 28-28

انغولا - اوغندا 46-11

الكونغو الديمقراطية - الكامرون 23-25



الجولة الاولى

الاربعاء 27 نوفمبر 2024

تونس - انغولا 23-35

غينيا - الكاميرون 29-32

الكونغو الديمقراطية - اوغندا 38-11



الترتيب ن ل



انغولا 8 4

الكاميرون 8 5

الكونغو الديمقراطية 6 4

غينيا 4 5

تونس 3 5

اوغندا 0 5



ملاحظة / يتاهل أصحاب المراتب الأربع الأولى من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.