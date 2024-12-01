كاس افريقيا للامم للسيدات لكرة اليد - المنتخب التونسي يحقق فوزه الاول على نظيره الاوغندي 48-18

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674c786c565f67.28380225_mqiokhfgnlepj.jpg width=100 align=left border=0>

فاز المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات على نظيره الاوغندي بنتيجة 47-18 في المباراة التي اقيمت اليوم الاحد لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الاول لكاس افريقيا للامم المقامة حاليا بالعاصمة الكونغولية كينشاسا والمؤهلة لبطولة العالم المقررة بهولندا والمانيا في شهر ديسمبر 2025.



وهو الفوز الاول للمنتخب التونسي بعد ان خسر في الجولة الاولى يوم الاربعاء الماضي امام منتخب انغولا 23-35 ثم تعادل في الجولة الثانية يوم الخميس الفارط مع منتخب غينيا 28-28 قبل ان ينقاد الى الهزيمة مجددا في الجولة الثالثة امس السبت امام منتخب الكونغو الديمقراطية 23-25.

ورفع المنتخب التونسي رصيده الى 3 نقاط في المركز الرابع في انتظار نتيجتي المباراتين الاخريين لحساب المجموعة ذاتها التي ستجمع بين انغولا والكاميرون (س 16) من جهة وبين غينيا والكونغو الديمقراطية المستضيفة (س 18) من جهة اخرى.



...



ويتاهل اصحاب المراكز الاربعة الاولى الى الدور ربع النهائي.



الجولة الرابعة

الاحد 1 ديسمبر 2024

تونس - اوغندا 47-18

س 16 / انغولا - الكامرون

س 18 / غينيا - الكونغو الديمقراطية



الجولة الثالثة

السبت 30 نوفمبر 2024

تونس-الكونغو الديمقراطية 23-25

انغولا-غينيا 35-22

الكامرون- اوغندا 36-16



الجولة الثانية

الخميس 28 نوفمبر 2024

تونس - غينيا 28-28

انغولا - اوغندا 46-11

الكونغو الديمقراطية - الكامرون 23-25



الجولة الاولى

الاربعاء 27 نوفمبر 2024

تونس - انغولا 23-35

غينيا - الكاميرون 29-32

الكونغو الديمقراطية - اوغندا 38-11



الترتيب

ن ل

انغولا 6 3

الكاميرون 6 3

الكونغو الديمقراطية 4 3

تونس 3 4

غينيا 1 3

اوغندا 0 4



ملاحظة / يتاهل أصحاب المراتب الأربع الأولى من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.

