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كاس امم افريقيا لكرة اليد للسيدات: المنتخب التونسي ينهزم امام منتخب الكونغو الديمقراطية 23-25

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Bookmark article    Publié le Samedi 30 Novembre 2024 - 20:10 قراءة: 0 د, 47 ث
      
انقاد المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات مساء اليوم السبت الى الهزيمة ضد منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 23-25 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الاول لكاس امم افريقيا المقامة بكينشاسا والمؤهلة لبطولة العالم المقررة بهولندا والمانيا في شهر ديسمبر 2025.
وكان المنتخب التونسي قد خسر في الجولة الافتتاحية يوم الاربعاء الماضي امام منتخب انغولا 23-35 قبل ان يتعادل في الجولة الثانية يوم الخميس الفارط مع منتخب غينيا 28-28.

السبت 30 نوفمبر 2024
...

تونس-الكونغو الديمقراطية 23-25
انغولا-غينيا 35-22
الكامرون- اوغندا 36-16

الخميس 28 نوفمبر 2024
تونس - غينيا 28-28
انغولا - اوغندا 46-11
الكونغو الديمقراطية - الكامرون 23-25

الاربعاء 27 نوفمبر 2024
تونس - انغولا 23-35
غينيا - الكاميرون 29-32
الكونغو الديمقراطية - اوغندا 38-11

الترتيب
ن ل
انغولا 6 3
الكاميرون 6 3
الكونغو الديمقراطية 4 3
غينيا 1 3
تونس 1 3
اوغندا 0 3

ملاحظة / يتاهل أصحاب المراتب الأربع الأولى من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.


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