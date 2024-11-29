زغوان: انطلاق فعاليات التظاهرة الوطنية لمشروع منصة التمويل التشاركي لأفكارالمشاريع ذات البعدين الاجتماعي والبيئي

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انطلقت، اليوم الجمعة، بفضاء المدرسة العليا للفلاحة بالمقرن بولاية زغوان، فعاليات التظاهرة الوطنية لمشروع منصة التمويل التشاركي لمساعدة أصحاب أفكار المشاريع ذات البعدين الاجتماعي والبيئي تحت شعار "مبادرة فاعلون"، وذلك بحضور ثلة من الإطارات والهياكل الجهوية والمحلية ذات الصلة، وعدد من ممثلي الشركات الأهلية المحدثة بالجهة، وممثلي المجتمع المدني، فضلا عن عدد من طلبة المدرسة الفلاحية.



وذكر المدير التنفيذي للمشروع، جوهر المغيربي، في تصريح لـوكالة "وات" أن هذه التظاهرة التي أطلق على انطلاقها والي زغوان، كريم البرنجي، ستشمل 24 ولاية و272 معتمدية، وسيتم من خلالها توضيح مزايا التمويل الجماعي والآفاق التي سيفتحها أمام مختلف أفكار المشاريع ذات البعد الاجتماعي والأثر البيئي، وانعكاساته الإيجابية على المنوال الاقتصادي الجديد.

وتم بالمناسبة اختيار ثلاثة أفكار مشاريع من بين 20 فكرة عرضها أصحابها في المجالين المذكورين، ونالت تصويت لجنة متكونة من مختصين ورواد صفحات التواصل الاجتماعي، وتحصل أصحابها على جوائز مالية تراوح بين 1000 و2500 دينار، ليضمنوا إمكانية التمويل التشاركي، وفق نفس المصدر.



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يشار إلى أنّ فضاء المدرسة الفلاحية شهد، بالمناسبة، عرضا لإنتاج بعض الشركات الأهلية والمهنيين بالجهة.