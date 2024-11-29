أيام قرطاج المسرحية 2024 : تقديم مجموعة من الإصدارات الحافظة للذاكرة المسرحية التونسية

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على هامش فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية احتضن فضاء مسرح اليو بالعاصمة صباح اليوم تظاهرة بعنوان "يوم المسرح" تم خلالها تقديم جملة من الإصدارات الحديثة وذلك بحضور ثلة من أبرز كتاب وأساتذة المسرح في تونس.

المؤلفات التي تم تقديمها صادرة عن "سلسلة مسرح" وهي سلسلة تصدر سنويا عن دار خريّف للنشر تزامنا مع فعاليات أيام قرطاج المسرحية، "ضمن تقليد أرسته الدار لدعم مدونة الذاكرة المسرحية التونسية" وفق ما أفاد به "وات" الشاعر والكاتب المسرحي ومدير النشر المشرف على هذه السلسلة نورالدين بالطيب.

وهذه الإصدارات المعروضة على امتداد أيام قرطاج المرحية بفضاء الريو بالعاصمة تتضمن كسرحيات سبق أن تم عرضها على الركح، إلى جانب الدراسات.

ومن بين العناوين التي تم تقديمها اليوم ضمن الدراسات "استقراءات ركحية" للمخرج المسرحي أنور الشعافي، و"الفرق المسرحية الجهوية القارة الازدهار والاندثار" لياسين عون، و"مأدبة المسرح" لفوزية ضيف الله و"تمظهرات المسرح المضحك" لحاتم مرعوب، و"لفرجوي والسياسي في تونس" لمحمد الكشو و"تاريخ الحركة المسرحيّة بباجة" للحبيب المنصوري و"مسرحة الإيماءة الصوتية" لعادل بوعلاق.



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ومن بين المسرحيات "المغروم يجدد" للحبيب بلهادي، و"ما يرواش" لمنير العرقي، و"المنصف باي" لبوكثير دومة و"الكروان" لفرحات الجديد.

