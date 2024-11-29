سوسة: توافد قرابة مليون و 60 ألف سائح على المنطقة السياحية سـوسـة القنـطاوي منذ مطلع السنة الجارية

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أفاد المندوب الجهوي للسياحة بسوسة بالنيابة، محمد بوجدارية، خلال عرض قدمه اليوم الجمعة بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الجهوي للسياحة لسنة 2024، بأن المنطقة السياحية سـوسـة القنـطاوي شهدت خـلال الفترة الممتدّة من غرّة جانفي إلى 20 نوفمبر 2024 توافد مليونا و59 ألف و930 سائحا أي بزيادة قدرها 4.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.



وأضاف بوجدارية أن مجموع الليالي المقضاة بالمنطقة السياحية سوسة القنطاوي بلغت خلال الفترة نفسها 4 ملايين و903 ألف و282 ليلة مسجلة زيادة بـ 9.6 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية.





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وأشار الى تصدّر الجنسيّة التونسية ترتيب السيّاح الوافدين على الوجهة السياحية سوسة القنطاوي خلال ذات الفترة، بعد ان قضوا 893185 ليلة أي بارتفاع بنسبة 3.7 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، يليهم السياح الجزائريون الذين قضوا 756701 ليلة بارتفاع نسبته 12.6 بالمائة، ثمّ السياح البريطانيون الذين سجلوا 671434 ليلة مقضاة بنسبة ارتفاع تعادل 62.1 بالمائة.

ولاحظ أنّ المنطقة السياحية سوسة القنطاوي تواصل خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية استقطاب اسواق سياحية ناشئة على غرار السوق الأوكرانية التي سجّلت تطوّرا في عدد حرفائها بـ277.6 بالمائة، شأنها شأن السوق الصينية التي شهدت زيادة بـ 380 بالمائة في عدد حرفائها مقارنة بالسنة الماضية.

وتم خلال المجلس الجهوي للسياحة، الذي انعقد بمقر الولاية تحت اشراف والي الجهة سفيان التنفوري، الاستماع الى مشاغل اهل القطاع، حيث تم التأكيد بالخصوص على ضرورة بذل مزيد من الجهود لضمان نظافة المحيط البيئي، وعلى مزيد التنسيق مع البلديات السياحية قصد صيانة شبكة التنوير العمومي بالمسالك السياحية، والعمل على الإستغـلال المحكم للمعالم التاريخية والأثرية بالجهة على غرار المتحف الأثري بسوسة في الحملات الترويجية للديوان الوطني التونسي للسياحة، مع ضرورة إدارج زيارة هذه الفضاءات ضمن المسالك السياحية.

ودعا والي سوسة سفيان التنفوري، في هذا السياق، إلى تهيئة مسلك سياحي يثمّن جملة المرافق السياحية المتوفّرة بمدينة سوسة، وذلك في اطار مواصلة الحرص على استقطاب مزيد من السياح وتحفيزهم على زيارة المدينة العتيقة، مشدّدا على ضرورة التصدّي لكلّ المظاهر التي تضرّ بجمالية مدينة سوسة العتيقة.

كما شدد الوالي على أهمية تسخير كافة الجهود للمتابعة اليومية لتأمين عمليات النظافة والعناية بالبيئة لضمان جودة الخدمات المسداة للسائح، لاسيما بالمناطق السياحية وعلى مستوى الشريط الساحلي، وخاصة من خلال مضاعفة وتيرة رفع الفضلات، والعمل على تعهد وصيانة شبكة التنوير العمومي بمداخل المدينة، وكذلك العمل على تنفيذ برامج استثنائية للنظافة والعناية بالبيئة، وتكثيف حملات مقاومة الحشرات والكلاب السائبة.