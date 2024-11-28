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قابس: قرابة 50 عارضا يشاركون في صالون الفلاحة والآلات الفلاحية بقابس

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Bookmark article    Publié le Jeudi 28 Novembre 2024 - 21:13 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تتواصل بقصر المعارض بقابس فعاليات الدورة التاسعة لصالون الفلاحة والآلات الفلاحية الذي تنظمه شركة معرض قابس الدولي من 27 الى 30 نوفمبر 2024، ويشارك فيه قرابة 50 عارضا من مختلف ولايات الجمهورية.

وتشارك في الصالون الذي افتتحه والي قابس رضوان نصيبي المندوبية الجهوية للفلاحة بقابس والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، ومهنيون من مختلف الجهات ومن مجالات مرتبطة بالانتاج الفلاحي على غرار البذور والمشاتل واللف، وتقطير الزيوت النباتية، والتمور، والباكورات الجيوحرارية، وتحلية المياه، والعلف الحيواني، والميكنة الفلاحية، والبحث العلمي الفلاحي.
ويتضمن برنامج هذا الصالون عددا من الفعاليات التنشيطيّة على غرار يوم اعلامي حول تغذية المجترات، وندوة حول دور الديوان الوطني للأعلاف في توفير وتثمين الموارد العلفية.


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