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كاس امم افريقيا لكرة اليد للسيدات - نتائج الجولة الثانية للمجموعة الثانية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 28 Novembre 2024 - 20:37 قراءة: 0 د, 28 ث
      
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كاس امم افريقيا لكرة اليد للسيدات المقامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية:
الخميس 28 نوفمبر
تونس - غينيا 28-28
انغولا - اوغندا 46-11
...

جمهورية الكونغو الديمقراطية - الكامرون 23-25

الاربعاء 27 نوفمبر
المجموعة الثانية
تونس - انغولا 23-35
غينيا - الكاميرون 29-32
الكونغو الديمقراطية - اوغندا 38-11
الترتيب
المنتخب ن ل
انغولا 4 2
الكاميرون 4 2
الكونغو الديمقراطية 2 2
غينيا 1 2
تونس 1 2
اوغندا صفر 2
ملاحظة / يتاهل أصحاب المراتب الأربع الأولى من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.


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