كاس امم افريقيا لكرة اليد للسيدات - نتائج الجولة الثانية للمجموعة الثانية

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في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كاس امم افريقيا لكرة اليد للسيدات المقامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية:

الخميس 28 نوفمبر

تونس - غينيا 28-28

انغولا - اوغندا 46-11



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جمهورية الكونغو الديمقراطية - الكامرون 23-25



الاربعاء 27 نوفمبر

المجموعة الثانية

تونس - انغولا 23-35

غينيا - الكاميرون 29-32

الكونغو الديمقراطية - اوغندا 38-11

الترتيب

المنتخب ن ل

انغولا 4 2

الكاميرون 4 2

الكونغو الديمقراطية 2 2

غينيا 1 2

تونس 1 2

اوغندا صفر 2

ملاحظة / يتاهل أصحاب المراتب الأربع الأولى من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.

