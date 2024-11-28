كاس امم افريقيا لكرة اليد للسيدات - نتائج الجولة الثانية للمجموعة الثانية
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كاس امم افريقيا لكرة اليد للسيدات المقامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية:
الخميس 28 نوفمبر
تونس - غينيا 28-28
انغولا - اوغندا 46-11
الخميس 28 نوفمبر
تونس - غينيا 28-28
انغولا - اوغندا 46-11
جمهورية الكونغو الديمقراطية - الكامرون 23-25
الاربعاء 27 نوفمبر
المجموعة الثانية
تونس - انغولا 23-35
غينيا - الكاميرون 29-32
الكونغو الديمقراطية - اوغندا 38-11
الترتيب
المنتخب ن ل
انغولا 4 2
الكاميرون 4 2
الكونغو الديمقراطية 2 2
غينيا 1 2
تونس 1 2
اوغندا صفر 2
ملاحظة / يتاهل أصحاب المراتب الأربع الأولى من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.
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