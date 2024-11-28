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كاس امم افريقيا لكرة اليد للسيدات - المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الغيني 28-28

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Bookmark article    Publié le Jeudi 28 Novembre 2024 - 16:52 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تعادل المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات مع نظيره الغيني 28-28 اليوم الخميس في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كاس امم افريقيا المقامة بالكونغو الديمقراطية والمؤهلة لبطولة العالم المقررة بهولندا والمانيا في شهر ديسمبر 2025.
وكان المنتخب التونسي انهزم في الجولة الاولى امام نظيره الانغولي 23-36

ولحساب نفس المجموعة يتبارى اليوم ايضا المنتخب الانغولي مع نظيره الاوغندي فيما يلاقي منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية
...

نظيره الكامروني

الخميس 28 نوفمبر
تونس - غينيا 28-28
انغولا - اوغندا
جمهورية الكونغو الديمقراطية - الكامرون

الاربعاء 27 نوفمبر
المجموعة الثانية
تونس - انغولا 23-35
غينيا - الكاميرون 29-32
الكونغو الديمقراطية - اوغندا 38-11

الترتيب
المنتخب ن ل
الكونغو الديمقراطية 2 1
انغولا 2 1
الكاميرون 2 1
غينيا 1 2
تونس 1 2
اوغندا صفر 1
ملاحظة / يتاهل أصحاب المراتب الأربع الأولى من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.




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