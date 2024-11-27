كاس افريقيا للامم لكرة اليد للسيدات - المنتخب التونسي يستهل مشاركته بخسارة امام نظيره الانغولي 23-35

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انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات امام نظيره الانغولي حامل لقب النسخ الاربع الاخيرة بنتيجة 23-35 في المباراة التي اقيمت اليوم الاربعاء في كينشاسا لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الاول لكأس إفريقيا للأمم التي تقام بالكونغو الديمقراطية الى غاية 7 ديسمبر المقبل والمؤهلة لبطولة العالم القادمة المقررة بهولندا وألمانيا في شهر ديسمبر 2025.

ويواجه المنتخب التونسي في الجولة الثانية غدا الخميس منتخب غينيا على الساعة الثانية بعد الظهر وفي الجولة الثالثة يوم السبت منتخب الكونغو الديمقراطية على الساعة السادسة مساء وفي الجولة الرابعة يوم الاحد منتخب اوغندا على الساعة الواحدة بعد الزوال على ان يختتم سلسلة لقاءاته في الدور الاول بملاقاة منتخب الكاميرون يوم الثلاثاء على الساعة الثانية بعد الظهر.

يذكر ان المجموعة الاولى تضم منتخبات الكونغو، السنغال، مصر، الجزائر، الرأس الأخضر وكينيا.

ويتاهل أصحاب المراتب الأربع الأولى من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.



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النتائج

المجموعة الثانية

تونس - انغولا 23-35

غينيا - الكاميرون 29-32

س 19 و30دق / الكونغو الديمقراطية - اوغندا



الترتيب المؤقت

المنتخب ن ل

1- انغولا 2 1

-- الكاميرون 2 1

3- غينيا صفر 1

-- تونس صفر 1

5- الكونغو الديمقراطية صفر صفر

-- اوغندا صفر صفر



المجموعة الاولى

الجزائر - الراس الاخضر 20-16

السنغال - كينيا 39-9

س 16 / الكونغو - مصر



الترتيب المؤقت

المنتخب ن ل

1- السنغال 2 1

-- الجزائر 2 1

3- الراس الاخضر صفر 1

-- كينيا صفر 1

5- الكونغو صفر صفر

-- مصر صفر صفر