توزر: مشاركة هامة منتظرة من متعهدي رحلات وصحفيين من 14 بلدا في فعاليات الصالون الدولي الأوّل للسياحة الواحية والصحراوية من 3 إلى 5 ديسمبر القادم

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استكملت الجهات المنظمة للصالون الدولي الأول للسياحة الواحية والصحراوية استعداداتها لتنظيم الصالون في الفترة الممتدة من 3 وإلى 5 ديسمبر القادم بمدينة توزر، وذلك عبر عقد سلسلة من الجلسات الترتيبية جمعت الجامعة الجهوية لوكالات الأسفار بالجنوب الغربي 1 والجامعة الجهوية لأصحاب النزل والمندوبية الجهوية للسياحة بالسلط والمصالح الجهوية.



ويبدو الصالون الأول واعدا من حيث فقراته وعدد المشاركين، وفق تقدير منسقه رئيس الجامعة الجهوية لوكالات الأسفار بالجنوب الغربي 1، عبد الفتاح مليك، لاسيما وأنه يروّج للمنتج السياحي بمناطق الجنوب التونسي كافة، ويسعى إلى تثمين هذا المنتج والترويج له لفائدة وكالات الأسفار ومتعهدي الرحلات من مختلف بلدان العالم.

ومن المنتظر أن يشهد الصالون حضور قرابة 100 ضيف من 14 بلدا أغلبهم من أوروبا الغربية إلى جانب كندا والصين والجزائر وليبيا، وهم من وكالات الأسفار ومتعهدي الرحلات والصحفيين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.



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ويقام الصالون، وفق ذات المصدر، تحت إشراف وزارة السياحة والصناعات التقليدية والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والجامعة التونسية لأصحاب النزل والمنظمات المانحة والداعمة للسياحة الصحراوية، على غرار فيزيت تونيزيا ووكالة التعاون الدولي الألماني.

وسيخصّص اليوم الأول من الصالون للفعاليات الاقتصادية والندوات التي تهتم خاصة بالرقمنة وكيفية توظيفها للترويج السياحي في المنطقة، فضلا عن الاهتمام بالاستثمار في القطاع السياحي، وكذلك لقاءات الشراكة التي تجمع مهنيين في مجال السياحة الصحراوية ونظرائهم من بلدان أخرى منها لقاءات مباشرة وأخرى عن بعد حيث بإمكانهم المشاركة مسبقا عبر هذه المنصات الالكترونية.

وسيوجّه الصالون أنشطته الترويجية من خلال معارض تقام تحت خيام بالمنطقة السياحية بتوزر يشارك فيها قرابة 30 عارضا من ضمنهم وكالات أسفار ومهنيين وغيرهم، علاوة على مشاركة الديوان الوطني للصناعات التقليدية في هذه المعارض بتشريك ثلة من الحرفيين في مجالات حرفية مميزة للجهة.

