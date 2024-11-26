وزير التجارة يدعو إلى الاستفادة من خبرات فنلندا في القطاعات المستقبلية

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أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال لقائه مساء أمس الاثنين مع كاتب الدولة المساعد للتجارة بوزارة الشؤون الخارجية الفنلندية، جارنو سيرالا، أهمية تعزيز التعاون بين تونس وفنلندا، خاصة في القطاعات المستقبلية والواعدة مثل الطاقات المتجددة، تكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الأخضر.



وأوضح عبيد أن تونس يمكنها الاستفادة من الخبرات الفنلندية في هذه المجالات لتحقيق تطور ملموس في الاقتصاد التونسي. كما دعا إلى ضرورة تسهيل نفاذ المنتجات التونسية إلى السوق الفنلندية، بما يتماشى مع العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين.





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وتعد زيارة سيرالا وفريقه إلى تونس جزءًا من مشاركتهم في منتدى الشراكة المستدامة بين تونس والدول الإسكندنافية، الذي يمتد من 24 إلى 26 نوفمبر 2024. المنتدى جمع نحو 300 شركة من تونس والدول الإسكندنافية في لقاءات ثنائية استهدفت استكشاف فرص التعاون والشراكات التجارية، مع التركيز على القطاعات الهامة مثل التحول الطاقي، الاقتصاد الدائري، وحوكمة الفضلات.



تجدر الإشارة إلى أن الدول الإسكندنافية تعد نموذجًا عالميًا في مجال التحول الطاقي واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، كما أنها تتميز بتطبيق سياسات فعّالة في مجال الاقتصاد الدائري والحد من الفضلات، ما يجعلها شركاء مثاليين لتونس في مسارها نحو التنمية المستدامة.

