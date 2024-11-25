Babnet

بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثانية عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 25 Novembre 2024 - 16:08 قراءة: 0 د, 36 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة لكرة اليد والمقررة على دفعتين يومي الجمعة والسبت 29 و30 نوفمبر الجاري:

الجمعة 29 نوفمبر 2024
في القاعة الأولمبية بسوسة
...

النجم الرياضي الساحلي - النسر الرياضي بطبلبة (18:00 س)

السبت 30 نوفمبر 2024
في قاعة القرجاني (بدون حضور جمهور)
النادي الافريقي - النادي الرياضي بساقية الزيت (15:00 س)
في قاعة بني خيار
البعث الرياضي ببني خيار - الاتحاد الرياضي بمنزل تميم (16:00 س)
في قاعة المكنين
نادي سبورتينغ المكنين - الجمعية الرياضية بالحمامات (16:00 س)
في قاعة رشاد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - الهلال الرياضي بمساكن (16:00 س)
في قاعة الزواوي ( بدون حضور جمهور)
الترجي الرياضي التونسي - نادي كرة اليد بجمال (18:00 س)


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298106


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 18:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*