بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثانية عشرة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة لكرة اليد والمقررة على دفعتين يومي الجمعة والسبت 29 و30 نوفمبر الجاري:
الجمعة 29 نوفمبر 2024
في القاعة الأولمبية بسوسة
الجمعة 29 نوفمبر 2024
في القاعة الأولمبية بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - النسر الرياضي بطبلبة (18:00 س)
السبت 30 نوفمبر 2024
في قاعة القرجاني (بدون حضور جمهور)
النادي الافريقي - النادي الرياضي بساقية الزيت (15:00 س)
في قاعة بني خيار
البعث الرياضي ببني خيار - الاتحاد الرياضي بمنزل تميم (16:00 س)
في قاعة المكنين
نادي سبورتينغ المكنين - الجمعية الرياضية بالحمامات (16:00 س)
في قاعة رشاد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - الهلال الرياضي بمساكن (16:00 س)
في قاعة الزواوي ( بدون حضور جمهور)
الترجي الرياضي التونسي - نادي كرة اليد بجمال (18:00 س)
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