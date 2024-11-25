بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثانية عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة لكرة اليد والمقررة على دفعتين يومي الجمعة والسبت 29 و30 نوفمبر الجاري:



الجمعة 29 نوفمبر 2024

في القاعة الأولمبية بسوسة



...



النجم الرياضي الساحلي - النسر الرياضي بطبلبة (18:00 س)



السبت 30 نوفمبر 2024

في قاعة القرجاني (بدون حضور جمهور)

النادي الافريقي - النادي الرياضي بساقية الزيت (15:00 س)

في قاعة بني خيار

البعث الرياضي ببني خيار - الاتحاد الرياضي بمنزل تميم (16:00 س)

في قاعة المكنين

نادي سبورتينغ المكنين - الجمعية الرياضية بالحمامات (16:00 س)

في قاعة رشاد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - الهلال الرياضي بمساكن (16:00 س)

في قاعة الزواوي ( بدون حضور جمهور)

الترجي الرياضي التونسي - نادي كرة اليد بجمال (18:00 س)

