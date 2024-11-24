المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات يتحول الى كينشاسا للمشاركة في كاس امم افريقيا

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تحول المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد للكبريات صباح اليوم إلى كينشاسا للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم للسيدات التي ستقام بالكونغو الديمقراطية من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024 والمؤهلة لبطولة العالم القادمة التي ستدور بهولندا وألمانيا في شهر ديسمبر 2025.



وستعرف هذه البطولة مشاركة 12 منتخبا تمّ تقسيمها الى مجموعتين ليترشح على إثر الدور الأول أصحاب المراتب الأربعة الأولى من كل مجموعة للدور ربع النهائي.





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ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الثانية إلى جانب كل من أنغولا، الكونغو الديمقراطية، غينيا، الكاميرون وأوغندا. فيما تضمّ المجموعة الاولى منتخبات الكونغو، السنغال، مصر، الجزائر، الرأس الأخضر وكينيا.



وفيما يلي برنامج مقابلات المنتخب التونسي في الدور الأول:

الأربعاء 27 نوفمبر – الساعة 14.00 : تونس – أنغولا

الخميس 28 نوفمبر – الساعة 14.00: تونس – غينيا



السبت 30 نوفمبر – الساعة 18.00: تونس – الكونغو الديمقراطية

الأحد 1 ديسمبر – الساعة 13.00: تونس – أوغندا

الثلاثاء 3 ديسمبر – الساعة 14.00 : تونس – الكامرون





ووجّه الإطار الفني للمنتخب المتكوّن من الفرنسي كيفن ديكو، أحمد بن محمود ورياض الصانع الدعوة لـ18 لاعبة للمشاركة في كأس إفريقيا :

حارسات المرمى: فادية العمراني (النادي الإفريقي)، رؤى مقدم ورؤى بويدة (نادي الرياضة النسائية بالمكنين)

جناح أيمن: آية بن عبد الله (زالو الروماني)، أمل الحمروني (لاوش الفرنسي)

جناح أيسر: مريم الرزقي (نادي الرياضة النسائية بالمكنين) ونور الدراوي (النادي الإفريقي)

ظهير أيمن: فدوى عويج (سال بال الفرنسي)، أميمة دردور (بزونسون الفرنسي)، ندى الزلفاني (الجمعية النسائية بالساحل)

ظهير أيسر: مروى الذوادي (النادي الإفريقي)، ميساء بن حسين (الجمعية النسائية بالشابة)

منسقات: سندس حشانة (نادي الرياضة النسائية بالمكنين)، سمية بالحاج (الجمعية النسائية بالساحل) وآية المصري (النادي الإفريقي)

لاعبات الدائرة: راقية الرزقي (ستيلا سان مور الفرنسي)، منى الجليزي (زالو الروماني) وأنس يعقوب (النادي الإفريقي)