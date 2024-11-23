بطولة الرابطة 1: النادي الافريقي يمطر شباك مستقبل سليمان برباعية وينفرد مؤقتا بالصدارة

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تجاوز النادي الافريقي بسهولة ضيفه مستقبل سليمان بالفوز عليه بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما بملعب حمادي العقربي برادس في ختام الدفعة الثانية من مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وهو ما مكن فريق باب الجديد من الانفراد بصدارة ترتيب السباق بصفة مؤقتة في انتظار استكمال الدفعة الثالثة من ذات الجولة التاسعة غدا الاحد.





ولم يجد النادي الافريقي في ظل غياب جماهيره بفعل العقوبة التاديبية المسلطة عليه اية صعوبة في تجاوز منافسه مستقبل سليمان اذ بدت موازين القوى متباينة بين الفريقين.



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ولم يمنح النادي الافريقي مستقبل سليمان اية فرصة للدخول في المباراة اذ نجح بلال ايت مالك في افتتاح التسجيل منذ دق 2 اثر هفوة بدائية من دفاع سليمان وتابع ابناء المدرب بيتوني سيطرتهم على المباراة باضافة الهدف الثالني والثالث عن طريق ذات اللاعب فيليب كينزومبي في دق (14) و (33)



وعرفت الفترة الثانية تحسنا ملحوظا في مردود مستقبل سليمان الذي اخذ زمام المبادرة على مستوى خلق المحاولات السانحة للتهديف الا انه اكتفى بتذليل الفارق عن طريق ريان الحمروني (56) لكن النادي الافريقي اصر على اتمام سيطرته محققا الهدف الرابع بفضل بسام الصرارفي في دق (87) بعد تصويبة مباشرة اكتفى معها حارس سليمان بمجرد متابعة الكرة و هي تستقر في الشباك .

وقبل نهاية المباراة بثوان قليلة نجح لاعب مستقبل سليمان امان الله مجاهد من تذليل الفارق مرة اخرى (2-4) في الدقيقة (90+5)

واعتلى النادي الافريقي صدارة ترتيب البطولة بصفة مؤقتة رافعا رصيده الى 21 نقطة بينما تجمد رصيد مستقبل سليمان عند8 نقاط بالمركز العاشر مؤقتا.



وتستكمل الدفعة الثالثة من الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى غدا الاحد .



السبت 23 نوفمبر 2024

ملعب حمادي العقربي برادس (دون حضور جمهور)

النادي الافريقي 4 بلال ايت مالك (2)/فيليب كينزومبي (14)/(33)/ بسام الصرارفي (87)

مستقبل سليمان 2 ريان الحمروني (56) امان الله مجاهد (90ز5)

ملعب زويتن

شبيبة العمران صفر

نجم المتلوي صفر



ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي 2 روبان هيباج (15) ض ج/ هيثم العيوني (40)

اتحاد تطاوين صفر



ملعب قابس

مستقبل قابس 2 حسين منصور (18)/محمد كامارا (71)

النادي البنزرتي 1 عبدو سايدي (63)



الاحد 24 نوفمبر 2024

في ملعب الكاف (س14)

الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري الحكم / باسم بلعيد

ملعب قفصة (س14)

قوافل قفصة - الملعب التونسي الحكم / حسام النايلي

ملعب جرجيس (س14)

الترجي الجرجيسي - النجم الساحلي الحكم / وليد المنصري



الجمعة 22 نوفمبر 2024

ملعب بن قردان الاصطناعي

اتحاد بن قردان 1 حسام الحباسي (10)

الترجي الرياضي 1 يوسف البلايلي (59)



الترتيب المؤقت

ن ل ف ت ه له عليه

1-النادي الافريقي 21 9 6 3 0 14 3

2-الترجي الجرجيسي 19 8 6 1 1 11 4

3-الاولمبي الباجي 17 8 5 2 1 9 4

4-الاتحاد المنستيري 16 8 4 4 0 8 3

--الترجي الرياضي 16 9 4 4 1 13 7

-6الملعب التونسي 15 8 4 3 1 7 5

7-النادي الصفاقسي 14 9 3 5 1 9 5

8-شبيبة العمران 12 9 3 3 3 9 9

9-مستقبل قابس 11 9 3 2 4 10 11

10--نجم المتلوي 8 9 1 5 3 5 6

-النجم الساحلي 8 8 2 2 4 4 6

---مستقبل سليمان 8 9 1 5 3 6 10

13- اتحاد بن قردان 7 9 1 4 5 5 8

14-النادي البنزرتي 4 9 0 4 4 3 9

15-قوافل قفصة 4 8 1 1 6 5 15

16-اتحاد تطاوين 3 9 1 0 8 5 18