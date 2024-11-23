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بطولة الرابطة 1 (حصيلة جزئية) : النتائج والترتيب

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Bookmark article    Publié le Samedi 23 Novembre 2024 - 16:24 قراءة: 1 د, 35 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (حصيلة جزئية) التي دارت اليوم السبت //

السبت 23 نوفمبر 2024
ملعب زويتن
...

شبيبة العمران صفر
نجم المتلوي صفر

ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي 2 روبان هيباج (15) ض ج/ هيثم العيوني (40)
اتحاد تطاوين صفر

ملعب قابس
مستقبل قابس 2 حسين منصور (18)/محمد كامارا (71)
النادي البنزرتي 1 عبدو سايدي (63)

ملعب حمادي العقربي برادس ( س 16 و 30 دق-دون حضور جمهور)
النادي الافريقي - مستقبل سليمان الحكم / اسامة بن اسحاق

الاحد 24 نوفمبر 2024
في ملعب يحدد لاحقا (س14)
الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري الحكم / باسم بلعيد
ملعب قفصة (س14)
قوافل قفصة - الملعب التونسي الحكم / حسام النايلي
ملعب جرجيس (س14)
الترجي الجرجيسي - النجم الساحلي الحكم / وليد المنصري

الجمعة 22 نوفمبر 2024
ملعب بن قردان الاصطناعي
اتحاد بن قردان 1 حسام الحباسي (10)
الترجي الرياضي 1 يوسف البلايلي (59)

الترتيب المؤقت
ن ل ف ت ه له عليه
1-الترجي الجرجيسي 19 8 6 1 1 11 4
2-النادي الافريقي 18 8 5 3 0 10 1
3-الاولمبي الباجي 17 8 5 2 1 9 4
4-الاتحاد المنستيري 16 8 4 4 0 8 3
--الترجي الرياضي 16 9 4 4 1 13 7
-6الملعب التونسي 15 8 4 3 1 7 5
7-النادي الصفاقسي 14 9 3 5 1 9 5
8-شبيبة العمران 12 9 3 3 3 9 9
9-مستقبل قابس 11 9 3 2 4 10 11
10--نجم المتلوي 8 9 1 5 3 5 6
---مستقبل سليمان 8 8 1 5 2 4 6
-النجم الساحلي 8 8 2 2 4 4 6
13- اتحاد بن قردان 7 9 1 4 5 5 8
14-النادي البنزرتي 4 9 0 4 4 3 9
15-قوافل قفصة 4 8 1 1 6 5 15
16-اتحاد تطاوين 3 9 1 0 8 5 18


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