بطولة الرابطة 1 (حصيلة جزئية) : النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (حصيلة جزئية) التي دارت اليوم السبت //



السبت 23 نوفمبر 2024

ملعب زويتن



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شبيبة العمران صفر

نجم المتلوي صفر



ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي 2 روبان هيباج (15) ض ج/ هيثم العيوني (40)

اتحاد تطاوين صفر



ملعب قابس

مستقبل قابس 2 حسين منصور (18)/محمد كامارا (71)

النادي البنزرتي 1 عبدو سايدي (63)



ملعب حمادي العقربي برادس ( س 16 و 30 دق-دون حضور جمهور)

النادي الافريقي - مستقبل سليمان الحكم / اسامة بن اسحاق



الاحد 24 نوفمبر 2024

في ملعب يحدد لاحقا (س14)

الاولمبي الباجي - الاتحاد المنستيري الحكم / باسم بلعيد

ملعب قفصة (س14)

قوافل قفصة - الملعب التونسي الحكم / حسام النايلي

ملعب جرجيس (س14)

الترجي الجرجيسي - النجم الساحلي الحكم / وليد المنصري



الجمعة 22 نوفمبر 2024

ملعب بن قردان الاصطناعي

اتحاد بن قردان 1 حسام الحباسي (10)

الترجي الرياضي 1 يوسف البلايلي (59)



الترتيب المؤقت

ن ل ف ت ه له عليه

1-الترجي الجرجيسي 19 8 6 1 1 11 4

2-النادي الافريقي 18 8 5 3 0 10 1

3-الاولمبي الباجي 17 8 5 2 1 9 4

4-الاتحاد المنستيري 16 8 4 4 0 8 3

--الترجي الرياضي 16 9 4 4 1 13 7

-6الملعب التونسي 15 8 4 3 1 7 5

7-النادي الصفاقسي 14 9 3 5 1 9 5

8-شبيبة العمران 12 9 3 3 3 9 9

9-مستقبل قابس 11 9 3 2 4 10 11

10--نجم المتلوي 8 9 1 5 3 5 6

---مستقبل سليمان 8 8 1 5 2 4 6

-النجم الساحلي 8 8 2 2 4 4 6

13- اتحاد بن قردان 7 9 1 4 5 5 8

14-النادي البنزرتي 4 9 0 4 4 3 9

15-قوافل قفصة 4 8 1 1 6 5 15

16-اتحاد تطاوين 3 9 1 0 8 5 18