وزير الخارجية يهنّئ نظيره الجزائري بمناسبة إعادة تعيينه وزير دولة وزيرا للخارجية

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أجرى، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ، اليوم الثلاثاء ، اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، حيث قدّم له التهاني بمناسبة إعادة تعيينه وزير دولة، وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنيّة بالخارج والشؤون الإفريقية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.



وجدّد النفطي التأكيد، في اتصاله الهاتفي، على عمق ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على مزيد دعم مسيرة التعاون القائم بين البلدين وتعزيزها في كافة المجالات، في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وتكثيف التنسيق والتشاور إزاء القضايا والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.





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يشار الى أن الحكومة الجزائرية قدمت استقالتها أمس الإثنين إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي قبلها، وكلف رئيسها نذير العرباوي بتشكيل الحكومة الجديدة. وأبقى تبون على بعض الوزراء في مناصبهم كوزراء الداخلية والخارجية والمالية والفلاحة والطاقة.