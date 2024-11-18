التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني أمام غامبيا

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يواجه المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، بداية من الساعة الثامنة ليلا، منتخب غامبيا، في مباراة سيحتضنها ملعب حمادي العقربي برادس، لحساب منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا المغرب 2025.



وقد ضمن "نسور قرطاج" تأهلهم للكان، لكنهم سيسعون للانتصار من أجل ضمان المركز الأول في ترتيب المجموعة.





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وفي ما يلي تشكيلة المنتخب الأساسية:



حارس المرمى : أيمن دحمان



خط الدفاع : علي العابدي - علاء غرام - ياسين مرياح - محمود غربال



خط الوسط : عيسى العيدوني - إدريس الميزوني - محمد علي بن رمضان



خط الهجوم : سيف الله اللطيف - حازم المستوري - ربيع الحمري