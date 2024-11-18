تصفيات امم افريقيا 2025- تونس - غامبيا 0-1

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انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم امام نظيره الغامبي 0-1 في اللقاء الذي اقيم بينهما مساء الاثنين بملعب رادس في اطار الجولة الختامية من منافسات المجموعة الاولى لتصفيات كاس امم افريقيا المغرب 2025.



وسجل عبدولي سيزار الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 17.

وكان المنتخب التونسي ضمن التاهل الى النهائيات القارية منذ الجولة الماضية.



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وتغلب منتخب جزر القمر من جهته على نظيره الملغاشي 1-0 سجله ياسين برهان (47).



الترتيب

جزر القمر 12 6 تاهل الى النهائيات

تونس 10 6 تاهل الى النهائيات

غامبيا 8 6

مدغشقر 2 6