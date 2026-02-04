دورة الفجيرة الدولية للتايكواندو: المنتخب التونسي للأواسط والوسطيات يحرز 9 ميداليات منها ذهبيتان
أحرز المنتخب التونسي للتايكواندو للأواسط والوسطيات 9 ميداليات (ذهبيتان و4 فضيات و3 برونزيات) ضمن منافسات دورة الفجيرة الدولية للتايكواندو، التي تتواصل إلى غاية 9 فيفري الجاري.
وتُوِّج بالميداليتين الذهبيتين كل من محمد أسامة جليدة (وزن أقل من 55 كلغ) وإيلاف علية (وزن أكثر من 68 كلغ).
وعادت الميداليات الفضية الأربع إلى:
* مالك المقراني (وزن أقل من 51 كلغ)،
* أبرار جوبالي (وزن أقل من 44 كلغ)،
* يمنى المقداد (وزن أقل من 44 كلغ)،
* مريم السويح (وزن أقل من 63 كلغ).
أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب:
* آدم الحسناوي (وزن أقل من 55 كلغ)،
* آدم الدجبي (وزن أقل من 68 كلغ)،
* محمد علي العقربي (وزن أقل من 59 كلغ).
ويُذكر أن المنتخب التونسي يشارك في كأس العرب وبطولة الفجيرة للتايكواندو بـالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 9 فيفري الجاري.
وتُوِّج بالميداليتين الذهبيتين كل من محمد أسامة جليدة (وزن أقل من 55 كلغ) وإيلاف علية (وزن أكثر من 68 كلغ).
وعادت الميداليات الفضية الأربع إلى:
* مالك المقراني (وزن أقل من 51 كلغ)،
* أبرار جوبالي (وزن أقل من 44 كلغ)،
* يمنى المقداد (وزن أقل من 44 كلغ)،
* مريم السويح (وزن أقل من 63 كلغ).
أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب:
* آدم الحسناوي (وزن أقل من 55 كلغ)،
* آدم الدجبي (وزن أقل من 68 كلغ)،
* محمد علي العقربي (وزن أقل من 59 كلغ).
ويُذكر أن المنتخب التونسي يشارك في كأس العرب وبطولة الفجيرة للتايكواندو بـالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 9 فيفري الجاري.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323130