دورة الفجيرة الدولية للتايكواندو: المنتخب التونسي للأواسط والوسطيات يحرز 9 ميداليات منها ذهبيتان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69832c748792c0.28064006_imfqgjeknholp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 12:23
      
أحرز المنتخب التونسي للتايكواندو للأواسط والوسطيات 9 ميداليات (ذهبيتان و4 فضيات و3 برونزيات) ضمن منافسات دورة الفجيرة الدولية للتايكواندو، التي تتواصل إلى غاية 9 فيفري الجاري.

وتُوِّج بالميداليتين الذهبيتين كل من محمد أسامة جليدة (وزن أقل من 55 كلغ) وإيلاف علية (وزن أكثر من 68 كلغ).


وعادت الميداليات الفضية الأربع إلى:


* مالك المقراني (وزن أقل من 51 كلغ)،
* أبرار جوبالي (وزن أقل من 44 كلغ)،
* يمنى المقداد (وزن أقل من 44 كلغ)،
* مريم السويح (وزن أقل من 63 كلغ).

أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب:

* آدم الحسناوي (وزن أقل من 55 كلغ)،
* آدم الدجبي (وزن أقل من 68 كلغ)،
* محمد علي العقربي (وزن أقل من 59 كلغ).

ويُذكر أن المنتخب التونسي يشارك في كأس العرب وبطولة الفجيرة للتايكواندو بـالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 9 فيفري الجاري.
