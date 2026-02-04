Babnet   Latest update 15:31 Tunis

مسرحية "جرس" لعاصم بالتوهامي في سلسلة عروض جديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f3b0ad9752f6.49667870_lghiekmjnfoqp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 14:05 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تقدم مؤسسة المسرح الوطني التونسي سلسلة عروض لمسرحية "جرس" للمخرج عاصم بالتوهامي، تحتضنها قاعة الفن الرابع بالعاصمة وتنطلق يوم الجمعة 6 فيفري 2026 بداية من الساعة السابعة مساء.

وتستضيف قاعة الفن الرابع العرضين الثاني والثالث لهذه المسرحية يومي السبت، 7 فيفري (الساعة السابعة مساء) والأحد 8 فيفري بداية من الساعة الخامسة مساء.

وجاء في تقديم هذا العمل وفق القائمين عليه، أنه يجمع أفرادا في "ليلة استثنائية، بضيوف استثنائيين وعشاء أُعدّ خصيصًا لتفوح منه رائحة التجارب الماضية". وتسعى هذه المسرحية بحسب المصدر ذاته، إلى الاقتراب من العوالم غير المرئية والبحث في دواخلنا وتحريك السواكن فينا ضمن تلك المساحة البينية التي يتقاطع فيها الحضور الإنساني، حيث تنبت فكرة الحياة والموت، ليطرح السؤال حول كمون هذا الوجود وآفاق سكنه.
مسرحية "جرس" هي من دراماتورجيا، وسينوغرافيا وإخراج عاصم بالتوهامي، ونص محمد شوقي خوجة وعاصم بالتوهامي وكوريغرافيا مروان الروين. ويشارك في تقديم أدوارها كل من سنية زرڨ عيونه و عبد الكريم البناني ورضا جاب الله ومروان الروين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323127

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 فيفري 2026 | 16 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:50
15:25
12:40
07:19
05:51
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
19°-12
20°-13
17°-11
16°-8
  • Avoirs en devises 25502,2
  • (03/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37600 DT
  • (03/02)
  • 1 $ = 2,86478 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/02)     1564,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/02)   27345 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>