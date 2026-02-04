مسرحية "جرس" لعاصم بالتوهامي في سلسلة عروض جديدة

تقدم مؤسسة المسرح الوطني التونسي سلسلة عروض لمسرحية "جرس" للمخرج عاصم بالتوهامي، تحتضنها قاعة الفن الرابع بالعاصمة وتنطلق يوم الجمعة 6 فيفري 2026 بداية من الساعة السابعة مساء.وتستضيف قاعة الفن الرابع العرضين الثاني والثالث لهذه المسرحية يومي السبت، 7 فيفري (الساعة السابعة مساء) والأحد 8 فيفري بداية من الساعة الخامسة مساء.وجاء في تقديم هذا العمل وفق القائمين عليه، أنه يجمع أفرادا في "ليلة استثنائية، بضيوف استثنائيين وعشاء أُعدّ خصيصًا لتفوح منه رائحة التجارب الماضية". وتسعى هذه المسرحية بحسب المصدر ذاته، إلى الاقتراب من العوالم غير المرئية والبحث في دواخلنا وتحريك السواكن فينا ضمن تلك المساحة البينية التي يتقاطع فيها الحضور الإنساني، حيث تنبت فكرة الحياة والموت، ليطرح السؤال حول كمون هذا الوجود وآفاق سكنه.مسرحية "جرس" هي من دراماتورجيا، وسينوغرافيا وإخراج عاصم بالتوهامي، ونص محمد شوقي خوجة وعاصم بالتوهامي وكوريغرافيا مروان الروين. ويشارك في تقديم أدوارها كل من سنية زرڨ عيونه و عبد الكريم البناني ورضا جاب الله ومروان الروين.