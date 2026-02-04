تخصيص فضاء ملتقى الرقمنة للتعريف والترويج للصناعات التقليدية التونسية

أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية، عن تخصيص فضاء ملتقى الرقمنة "Carrefour du Digital"، للتعريف بعدد من المنصات الافتراضية التي تهتم بتثمين وتعريف وترويج الصناعات التقليدية التونسية.وتندرج هذه الخطوة، وفق بلاغ للديوان، نشر بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، في اطار تنظيم الدورة 42 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية بهدف تشجيع الناشئة في ابراز صورة الصناعات التقليدية من خلال استغلال آليات التكنولوجيات الحديثة وخاصة الرقمنة بما يتماشى مع تطلعات المستهلك على الصعيد الوطني والدولي.ودعا الديوان الوطني للصناعات التقليدية في ذات البلاغ، المؤسسات المختصة في احداث المنصات الرقمية الناشطة في القطاع والراغبة في المشاركة في الفضاء التقدم بطلب في الغرض مرفق بملف تقديمي للمنصة ونسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات وذلك عبر البريد الالكتروني « marketing.artisanat@onat.nat.tn » في أجل أقصاه 10 فيفري 2026.