حملة للتبرع بالدم بالمعهد الفرنسي بتونس يوم 06 فيفري الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60eec10ec41644.20700236_pnijolhgqekfm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 17:07 قراءة: 0 د, 33 ث
      
ينظم، المعهد الفرنسي بتونس، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع المركز الوطني لنقل الدم والجمعية التونسية للنهوض بالتبرع بالدم، وذلك يوم الجمعة 06 فيفري الجاري.

ودعا المعهد، بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أي شخص يتراوح عمره بين 18 و65 عاما ويزن 50 كيلوغراما على الاقل وليس لديه مانع طبي، الى الحضور بمقره بالعاصمة للتبرع بالدم والمشاركة في هذه المبادرة الانسانية المفتوحة للجميع.


وأبرز، أن هناك حاجة ماسة للمتبرعين من فصيلة الدم "O" لان خلايا دمهم الحمراء متوافقة مع عدد كبير جدا من المرضى.


وفسر المعهد، أن التبرع بالدم يساهم في ضمان علاج العديد من الأمراض وخاصة السرطانات المتعلقة بخلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية ونخاع العظم، وفق ذات المصدر.
