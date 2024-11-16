إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني تستقبل مجموعة من التلاميذ للتعريف بجهود الامن في حماية الأطفال من العنف والجريمة

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استقبلت الإدارة الفرعية للشرطة العدلية بالقرجاني صباح اليوم السبت مجموعة من تلاميذ التعليم الإبتدائي والإعدادي لإطلاعهم على نشاط هذه الإدارة وخاصة مصالح الوقاية وحماية الطفولة والأحداث، من مختلف أنواع العنف والجريمة ومقاومة العنف في الوسط المدرسي والتعريف بإدارة الشرطة العدلية في إطار عمل تشاركي مع عديد المتدخلين لحماية الأطفال والمؤسسات التربوية.



وشارك في هذه الزيارة ثلاثون تلميذا وتلميذة من مدرسة إبتدائية واخرى إعدادية مصحوبين بمعلمات ومربيات استقبلهم ثلة من مديري وإطارات الإدارة العامة للأمن العمومي وفي مقدمتهم المدير العام للأمن العمومي والإدارة الفرعية للشرطة العدلية وبحضور ممثلي مكتب البوليس الدولي (الأنتربول) بتونس وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ووزارات التربية والصحة والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والعدل.





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وأكد المدير العام للأمن العمومي عصام الفتوي في كلمة ترحيبية ألقاها بعد تحية العلم الوطني بمشاركة التلاميذ الزائرين وكبار إطارات وضباط الأمن بإدارتي الأمن العمومي والشرطة العدلية وممثلي المنظمات والوزارات أن "هذا النشاط المتميز" يعزز شراكة وزارة الداخلية مع مختلف الوزارات المعنية برعاية الأطفال وتربيتهم.



ومن ناحيته قدم المدير العام للشرطة العدلية في بداية جولة الوفد التلمذي والتربوي داخل بعض أقسام إدارة الشرطة العدلية عرضا تاريخيا وتعريفيا بهذه الإدارة "العريقة والعتيدة" ضمن هياكل وزارة الداخلية والمهام الصعبة في كثير من الأحيان والمتنوعة التي تتولاها وأبرزها مكافحة الإجرام ومكافحة المخدرات وحماية الطفولة ووقاية الأحداث عبر كامل تراب الجمهورية وتطور دورها ووسائلها منذ الإستقلال.



وشاهد الأطفال شريطا وثائقيا حول عمليات تدريبية لقوات الأمن في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب وتحرير الرهائن أعده مكتب الإعلام بوزارة الداخلية كا ارتدى التلاميذ قبعات رجال ونساء الشرطة وقدمت لهم حقائب مدرسية كهدية بمناسبة الزيارة وأقيم لهم حفل استقبال بمعية بقية الضيوف.



وتتكون الإدارة العامة للشرطة العدلية بالقرجاني من ست إدارات فرعية أهمها الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية والإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات والإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية والإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية التي تتفرع عنها مصالح حماية الأطفال من كل الأعمار بما فيها سن الرضاعة وكل الفئات من مختلف الجرائم وأشكال العنف الأسري والمدرسي والمجتمعي بصفة عامة.



ومن بين المصالح المتخصصة في حماية الطفولة مصلحة حماية الأطفال الرضع ومصلحة وقاية الأحداث ومصلحة وقاية الأطفال من جريمة الإتجار بالبشر وتتعهد هذه المصالح جميعها بقضايا الأطفال ضمن إطار عام يكافح الجريمة بمختلف أنواعها من عنف بدني ومخدرات وإرهاب واستغلال.



ويضم مقر الإدارة العامة للشرطة العدلية بالقرجاني مكتب البوليس الدولي (الأنتربول) في إطار التعاون بين الإدارة وهذا الجهاز في مكافحة الجريمة العابرة للحدود والتي "لا يمكن أن تنجح جهود مقاومتها الا في نطاق التعاون الدولي" وفق ما افاد به المدير العام الذي يتولى رئاسة مكتب الأنتربول.



وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني عماد مماشة في تصريح اعلامي أن الادارة العامة للامن العمومي أخذت على عاتقها العمل بمجهوداتها وضمن بعد تشاركي مع جميع الوزارات المتدخلة على تقليص العنف في الوسط المدرسي والعمل من أجل جيل الغد ومستقبل تونس وفتح أبوابها بانتظام للعمل التحسيسي والتربوي باستقبال الأطفال والشباب والمربين والذهاب إليهم كأمننين في مؤسساتهم التعليمية والتربوية مشيرا الى مختلف التظاهرات التي نظمتها إدارة الأمن العمومي بإدارة الأمن الوطني حول العنف في المنشآت الرياضية والعنف في الوسط المدرسي ومقاومة العنف ضد المرأة والإنفتاح على جميع الوزارات الأخرى وبقية المتدخلين



وصرحت فاتن مطوسي رئيسة الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بإدارة الشرطة العدلية ورئيسة فريق العمل حول مكافحة العنف في الفضاءات المدرسية وفي محيط المؤسسات التربوية بأن الإدارة العامة للأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني أنجزت عدة نشاطات ومنها هذه الزيارة التلمذية الى إدارة الشرطة العدلية وزيارات سابقة أدتها فرق أمنية الى مؤسسات تربوية في مختلف جهات الجمهورية بهدف التواصل مع الأطفال الأولياء والقيام بأعمال تحسيسية ومزيد إثراء البرامج الوقائية الموجهة للأطفال.



وقالت إن هذا العمل يتم في إطار مقاربة شاملة وتشاركية لمزيد الإقتراب من التلميذ ومن المؤسسة التربوية في إطار برنامج للسنة الجارية والسنة المقبلة ويتم في سياقة تنظيم ندوة يوم 23 نوفمبر الجاري بسوسة تحت شعار من "أجل فضاء تربوي آمن مسؤولية مشتركة".