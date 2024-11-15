وزير السياحة: تونس استقطبت 6ر8 مليون سائح مما عزز عائدات القطاع بنحو 6 بالمائة خلال 10 أشهر

وأضاف تقية، خلال مداخلته امام الجلسة العامة المشتركة للبرلمان ومجلس الجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة السياحة، ان العائدات سجلت زيادة بنسبة 6 بالمائة في حين تطور عدد السياح بنسبة 6ر8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت عدد الليالي المقضاة بالنزل، الى موفي اكتوبر 2024، قرابة 4ر24 مليون ليلة مما يتضمن زيادة بنسبة 5 بالمائة عن عدد الليالي المسجلة خلال نفس الفترة من 2023.وقارب الحجم الجملي لنوايا الاستثمار في القطاع السياحي قرابة 789 مليون دينار علما وان قيمة الاستثمارات المنجزة بلغت 146 مليون دينار والاستثمارات في طور الانجاز 169 مليون دينار وفق الوزير.وتخطط الوزارة في مجال تطوير القطاع العام المقبل، للعمل على تحديث ورقمنة القطاع وارساء قواعد الحوكمة وايجاد حلول للمشاريع المعطلة والنهوض بمنظومة التكوين واستقطاب اسواق جديدة على غرار العراق والبحرين وروسيا والصين .ويساهم القطاع السياحي بنحو 9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ويوفر قرابة 400 الف موطن شغل تشكل قرابة 12 بالمائة من اليد العاملة في البلاد وفق تقية.