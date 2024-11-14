زغوان: تمويلات بـ515 ألف دينار لفائدة 52 فلاحا من أجل إنجاز المساحات المبرمجة من السلجم الزيتي خلال الموسم الجديد

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قدّرت مساحات السلجم الزيتي المبرمجة للبذر بولاية زغوان، خلال الموسم الفلاحي 2024 - 2025، بحوالي 1000 هكتار (نفس مساحة الموسم الفارط)، وذلك من جملة 97 ألف هكتار مبرمجة للزراعات الكبرى، وفق معطيات صادرة عن المندوبية الجهوية للفلاحة.



وذكر جمال السعيدي وكيل شركة تجميع الحبوب بزغوان (متعهدة بتمويل منتجي السلجم الزيتي من البذور موسميا)، أنّ 52 فلاحا عبّروا عن استعدادهم لإنجاز المساحات المبرمجة من السلجم، حيث سينتفعون بحوالي 515 ألف دينار بعنوان بذور وأدوية وأسمدة، أي بحساب 285 دينارا عن كل هكتار من البذور و230 دينارا مخصصة للأسمدة والبذور لنفس المساحة.





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وأضاف أن الكميات المتوفرة حاليا من البذور المخصصة للجهة بلغت 5800 قنطار منها ألف قنطار مخزنة من الموسم الفارط وهي كميات كافية لتلبية حاجيات المنتجين، وفق تقديره.

لافتا إلى أن المساحة الجملية المبرمجة لزراعة السلجم الزيتي بولايات زغوان وباجة وجندوبة وبنزت وسليانة والكاف قدرت خلال هذا الموسم بحوالي 16800 هكتار سينجزها ما يقارب 450 فلاحا.