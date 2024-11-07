دورة كويت الدولية لكرة اليد - المنتخب التونسي يفوز على منتخب الراس الاخضر 32-23

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حقق المنتخب التونسي لكرة اليد، اليوم الخميس، فوزه الثاني على التوالي في دورة الكويت الدولية الودية وذلك عقب تفوقه على منتخب الراس الاخضر 32-23.

وكان المنتخب الوطني فاز امس على نظيره البحريني 25-22.

ويختتم السباعي التونسي مشاركته في هذه الدورة الاعدادية لمونديال 2025 بالتباري مع نظيره الكويتي يوم السبت .

يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول من بطولة العالم المقررة بالدنمارك والنرويج وكرواتيا (من 14 جانفي الى 2 فيفري) ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات ايطاليا والدنمارك والجزائر.