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دورة كويت الدولية لكرة اليد - المنتخب التونسي يفوز على منتخب الراس الاخضر 32-23

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Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Novembre 2024 - 18:50 قراءة: 0 د, 24 ث
      
حقق المنتخب التونسي لكرة اليد، اليوم الخميس، فوزه الثاني على التوالي في دورة الكويت الدولية الودية وذلك عقب تفوقه على منتخب الراس الاخضر 32-23.
وكان المنتخب الوطني فاز امس على نظيره البحريني 25-22.
ويختتم السباعي التونسي مشاركته في هذه الدورة الاعدادية لمونديال 2025 بالتباري مع نظيره الكويتي يوم السبت .
يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول من بطولة العالم المقررة بالدنمارك والنرويج وكرواتيا (من 14 جانفي الى 2 فيفري) ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات ايطاليا والدنمارك والجزائر.


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