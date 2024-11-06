بطولة الكويت الدولية لكرة اليد: المنتخب التونسي يفوز على نظيره البحريني 25-22

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فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد اليوم الاربعاء على نظيره البحيريني بنتيجة 25-22 في مباراته الاولى ضمن دورة الكويت الدولية الودية التي تدور من 6 الى 9 نوفمبر الجاري.

وسيلاقي المنتخب التونسي غدا الخميس منتخب الراس الاخضر (س15) على ان يختتم مشاركته في هذه الدورة يوم السبت 9 نوفمبر الجاري بملاقاة نظيره الكويتي(س17).

وتدخل هذه الدورة في اطار تحضيرات المنتخب التونسي لمونديال 2025 المقرر بالدنمارك والنرويج وكرواتيا (من 14 جانفي الى 2 فيفري).

ويخوض المنتخب الوطني الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات ايطاليا والدنمارك والجزائر.