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بطولة الكويت الدولية لكرة اليد: المنتخب التونسي يفوز على نظيره البحريني 25-22

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Bookmark article    Publié le Mercredi 06 Novembre 2024 - 17:59 قراءة: 0 د, 27 ث
      
فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد اليوم الاربعاء على نظيره البحيريني بنتيجة 25-22 في مباراته الاولى ضمن دورة الكويت الدولية الودية التي تدور من 6 الى 9 نوفمبر الجاري.
وسيلاقي المنتخب التونسي غدا الخميس منتخب الراس الاخضر (س15) على ان يختتم مشاركته في هذه الدورة يوم السبت 9 نوفمبر الجاري بملاقاة نظيره الكويتي(س17).
وتدخل هذه الدورة في اطار تحضيرات المنتخب التونسي لمونديال 2025 المقرر بالدنمارك والنرويج وكرواتيا (من 14 جانفي الى 2 فيفري).
ويخوض المنتخب الوطني الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات ايطاليا والدنمارك والجزائر.


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