بطولة الكويت الدولية لكرة اليد: المنتخب التونسي يفوز على نظيره البحريني 25-22
فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد اليوم الاربعاء على نظيره البحيريني بنتيجة 25-22 في مباراته الاولى ضمن دورة الكويت الدولية الودية التي تدور من 6 الى 9 نوفمبر الجاري.
وسيلاقي المنتخب التونسي غدا الخميس منتخب الراس الاخضر (س15) على ان يختتم مشاركته في هذه الدورة يوم السبت 9 نوفمبر الجاري بملاقاة نظيره الكويتي(س17).
وتدخل هذه الدورة في اطار تحضيرات المنتخب التونسي لمونديال 2025 المقرر بالدنمارك والنرويج وكرواتيا (من 14 جانفي الى 2 فيفري).
ويخوض المنتخب الوطني الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات ايطاليا والدنمارك والجزائر.
وسيلاقي المنتخب التونسي غدا الخميس منتخب الراس الاخضر (س15) على ان يختتم مشاركته في هذه الدورة يوم السبت 9 نوفمبر الجاري بملاقاة نظيره الكويتي(س17).
وتدخل هذه الدورة في اطار تحضيرات المنتخب التونسي لمونديال 2025 المقرر بالدنمارك والنرويج وكرواتيا (من 14 جانفي الى 2 فيفري).
ويخوض المنتخب الوطني الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات ايطاليا والدنمارك والجزائر.
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