جمعية "ياسين" لذوي الاحتياجات الخصوصية تنظم يوما توعويا حول دعم وتعزيز دمج شباب التوحد في المجتمع (تصريح)

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تنظم جمعية "ياسين" لذوي الاحتياجات الخصوصية، صباح يوم السبت القادم، بمعهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج، يوماً توعوياً حول دعم وتعزيز دمج شباب التوحد في المجتمع وذلك في اطار مشروع "فاعل.ة" المموّل من الاتحاد الاوروبي وبالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة.



وأفادت رئيسة جمعية "ياسين" نسيمة عبد السلام، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا لأنباء، أن هذا اليوم التحسيسي يهدف بالخصوص إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دعم الأشخاص ذوي التوحد، وإبراز القدرات والإمكانات التي يمتلكونها، وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في مختلف مجالات الحياة.

وأضافت ان اليوم التحسيسي سيشمل مؤتمرًا بمشاركة مختصين في مجالات الصحة النفسية و العلاج الوظيفي و تقويم النطق الى جانب تقديم شهادات حية من أولياء الأمور حول تجاربهم وتحدياتهم في علاقة بطيف التوحد.



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ولفتت رئيسة جمعية "ياسين" إلى أنه من المنتظر أن تشارك في هذا الحدث جمعيات ومراكز متخصصة في دعم ذوي التوحد، مما يتيح الفرصة لتبادل التجارب و الخبرات و تعزيز التعاون فيما بينهم.

وأبرزت أن برنامج اليوم التوعوي سيتخلله لقاء للتحاور مع الشباب الجامعي لمزيد فهم طيف التوحد وكيفية إدماج المصابين به من الشباب في مختلف الأنشطة والمجالات.

وأكدت أنه سيتم تنظيم ورشات دامجة فنية وتكنولوجية ورياضية لفائدة شباب ذوي التوحد المشاركين في هذا الحدث، لتمكينهم من استكشاف مواهبهم وتعزيز اندماجهم في الوسط الشبابي.