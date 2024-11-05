توقع تحقيق الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل للطاقة أرباحا بقيمة 50 مليون دينار لكامل 2024

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توقع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل للطاقة، خالد بالتين، أن تبلغ أرباح الشركة لكامل سنة 2024 نحو "50 مليون دينار. وقد شهدت أرباح الشركة طفرة في 2022 بعد تسجيلها قيمة 46 مليون دينار مقابل أرباح في حدود 10 مليون دينار في السنوات السابقة".



وتابع "لم يشكو نشاط الشركة في ما يتعلّق بتوزيع المحروقات، أي كساد منذ تأسيسها سنة 1960، وذلك وباستثناء سنة 2020، التّي تكبّدت خلالها الشركة خسائر مالية هامّة، بسبب جائحة كورونا".





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وأوضح بالتين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، لدى إشرافه، الثلاثاء، في صفاقس، على تدشين محطّة خدمات جديدة لشركة عجيل للطاقة، بطريق الأفران وسط مدينة صفاقس، أنه "كلما تبادر الشركة بتركيز محطّة جديدة ضمن شبكتها، يعد ذلك تعزيزا لإمكانياتها التجارية، ومصدر ربح ينضاف للشركة وللوكيل القائم عليها".



والجدير بالذكر أنّ شبكة عجيل من محطّات الخدمات تضم 227 محطة موزّعة على كامل أنحاء البلاد، منها 23 محطّة في ولاية صفاقس، و13 محطّة في صفاقس المدينة.



وستقوم الشركة قريبًا بتركيب محطة لشحن السيّارات الكهربائية في منطقة صفاقس ساقية الزيت، مما يعكس التزامها بالحلول المستديمة واعتماد الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تثبيت الألواح الكهروضوئية، مما سيساهم في إنتاج الطاقة النظيفة وتقليل البصمة الكربونية للمحطة، ويعزز من مسؤوليتها المجتمعيّة والبيئية.