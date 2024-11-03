وزارة التجارة : أسعار بيع الدجاج للمستهلك لم تتغير والبيع بسعر 5300 مليم يهم حلقة الانتاج

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أوضحت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن تحديد الأسعار القصوى لبيع الدجاج الحي بسعر 5300 مليم الكلغ يهم حلقة الإنتاج (أي على مستوى الفلاحين)، في حين أن أسعار البيع للمستهلك لم تتغير وهي في حدود قصوى لا تتجاوز 8500 مليم للكلغ الواحد.



وأعلنت الوزارة، في بلاغين منفصلين يتعلقان بأسعار الدجاج، أنها وضعت على ذمة العموم من مهنيين ومواطنين الرقم الأخضر 80100191 وأرقام الإدارات الجهوية والمركزية الموجودة على موقع واب الوزارة للتبليغ عن أية تجاوزات تتم ملاحظتها في ما يخص الأسعار القصوى لبيع الدواجن في مختلف المراحل.





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وأكّدت أن نسق ومستويات التزويد بلحوم الدواجن تسير بشكل عادي وأنّه يجري العمل على الترفيع فيها بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة والمهنيين في القطاع.



وأضافت أنّه سيتم بالتوازي مع ذلك دعم العرض حسب تطور نسق الطلب في السوق وتوجيه كميات إضافية للمناطق التي تشهد نقصا وذات الأولوية في إطار برامج توزبع مباشرة من المنتج للمستهلك بالتنسيق مع عدد من المزودين الذين أبدوا استعدادهم للتعاون الفوري في هذا المجال.



وشددت وزارة التجارة على أنها ستتخذ العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من يخل بواجب تزويد السوق أو يساهم في شطط الأسعار مع مواصلة البرامج الرقابية وتكثيف نسقها للتصدي لكل الإخلالات.