بعد غياب السوق البريطانية لعشر سنوات وصول أول رحلة من لندن إلى مطار جربة جرجيس الدولي

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حلت مساء اليوم السبت بمطار جربة جرجيس الدولي أول رحلة قادمة من مطار لندن على متنها 147 سائحا بريطانيا تابعين لأكبر 3 متعهدي رحلات موجودة بالسوق البريطانية وذلك بعد غياب هذه "السوق" لمدة 10 سنوات.



وستعقب هذه الرحلة رحلة أخرى منتظمة من لندن، على أن يصل عدد الرحلات إلى 4 رحلات منتظمة في الاسبوع نحو مطار جربة جرجيس الدولي، إثنتان من مطار لندن ومثلهما من مطار مانشستر.



وستعقب هذه الرحلة رحلة أخرى منتظمة من لندن، على أن يصل عدد الرحلات إلى 4 رحلات منتظمة في الاسبوع نحو مطار جربة جرجيس الدولي، إثنتان من مطار لندن ومثلهما من مطار مانشستر.

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ووصف المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين هشام المحواشي عودة السوق الانقليزية بـ"الحدث المهم" وخاصة في مثل هذه الفترة من الموسم الشتوي بما يساعد على الترويج والتسويق للموسم السياحي 2025.



وجرى استقبال السواح بالورود ببادرة من المندوبية الجهوية للسياحة، وهو ما تفاعل معه السواح ايجابيا قبل أن يتم نقلهم الى الوحدات السياحية التي سيقيمون بها.

وستحتفل الوجهة السياحية جربة جرجيس قريبا بالمليون سائح، إذ استقبلت منذ بداية السنة إلى حدود يوم 10 اكتوبر 941 الف سائح قضوا 5 ملايين و600 الف ليلة.

وتواصلت نسبة الاشغال طيلة شهر سبتمبر الى اكثر من 90 بالمائة في مؤشرات مهمة وخاصة مع تواصل الحركة السياحية في شهري سبتمبر واكتوبر.

واحتلت السوق الفرنسية المرتبة الاولى بعدد سواح بلغ 227 ألف وافد ويأتي السائح التونسي في المرتبة الثانية بعدد 200 ألف وافد ثم السوق البولونية 106 الاف وافد وفي المرتبة الرابعة السوق الالمانية بـ92 ألف وافد في عودة تدريجية، وفق المحواشي.

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