توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الدّينية وتعاونيّة الحوادث المدرسيّة والجامعيّة لفائدة الكتاتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67266c09d752d1.24938027_nkgejhpqolmfi.jpg width=100 align=left border=0>

تم أمس الجمعة، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدّينية وتعاونيّة الحوادث المدرسيّة والجامعيّة بمقر الوزارة، تنصّ على تأمين سلامة الأطفال في الفضاءات التربويّة بالكتاتيب، فضلا عن توفير جملة من الخدمات الاجتماعيّة والصحيّة والتربوية والترفيهية لفائدتهم.



وأبرز وزير الشؤون الدينيّة أحمد البوهالي، لدى إشرافه على حفل التوقيع، عن اعتزازه بالتعامل مع هذه التعاونيّة العريقة، لما ستحقّقه خدماتها من إضافة لقطاع الكتاتيب، بما يعاضد جهود الوزارة في الارتقاء بأداء هذه المؤسسة التي تستقطب قرابة 60 ألف تلميذ يدرّسهم أكثر من 2100 مؤدّبة ومؤدّب.





...



من جهته، قدّم رئيس تعاونية الحوادث المدرسيّة والجامعيّة الأسعد شوشان، معطيات حول عمل التعاونية وأهدافها ومجالات أنشطتها، قبل أن يتولى التوقيع على الاتفاقية مع المدير العام للمصالح المشتركة بالوزارة ياسين بن فرج، وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن وزارة الشؤون الدينية.



