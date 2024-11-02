<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67266aa23ac620.75609145_lkogieqhpfmjn.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن ،مؤخرا، انتخاب مريم اللومي رئيسة جديدة للجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات للفترة 2027/2024، خلفًا لنبهان بوشعالة .



وقالت اللومي "هدفي هو تعزيز دورنا كمرجعية في صناعة السيارات مع التركيز على الابتكار والاستدامة والتزام أعضائنا" مضيفة "سنعمل على بناء مستقبل مزدهر لقطاعنا، على الصعيدين الوطني والدولي".





...



وكانت الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات ( Tunisian Automotive Association – TAA) قد عقدت جلستها العامة الثامنة في 31 أكتوبر 2024 بالعاصمة، بحضور أعضاء الجمعية، وعدد كبير من العاملين في قطاع السيارات في تونس، بالإضافة إلى شركاء من القطاعين العام والخاص.



وتم خلال الجلسة استعراض آفاق سنة 2025 مع تحديد الأهداف والتحديات بما يتماشى مع متطلبات قطاع السيارات في تونس.



وتضم الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، التي تاسست سنة 2016، ابرز الفاعلين في القطاع من مستثمريين تونسين واجانب.



وتهدف، هذه الجمعية غير الربحية، الي المساهمة في مزيد تطوير قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس، ودعم الاستثمار الاجنبي والمحلي في هذا المجال.

