توزر: روحانيات نفطة في دورته السابعة يعيد الروح للمدينة لتفوح شوارعها بعبق الموسيقى الصوفية

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جابت الشارع الرئيسي لمدينة نفطة فرق صوفية طرقية تجسد موروث جهة الجريد من الموسيقي الصوفية بنغماتها وحركاتها ذات الأبعاد الروحية معلنة انطلاق النسخة السابعة من مهرجان الموسيقى الصوفية روحانيات نفطة الممتد من 30 أكتوبر وحتى يوم 2 نوفمبر 2024.

عاد مهرجان روحانيات نفطة بعد انقطاع لدورة 2023 ليعيد الروح للمدينة باعتبارها مهد الموسيقى الصوفية وارث يسعى أبناء المدينة للمحافظة عليه من الزوال.

واثر انتهاء كرنفال الفرق الصوفية وسط المدينة ووصولها إلى ساحة السوق وهي ساحة منفتحة على المدينة العتيقة، أين قدمت مجموعة مرشد بوليلة عرضها الموسيقي وفيه اغان صوفية تونسية وأساسا تخص مدينة صفاقس، وفق مدير المهرجان لزهاري نصر.

وأضاف المتحدث نفسه ان الدورة الجديدة تتميز بمشاركة فرق ومجموعات صوفية تسجل حضورها لأول مرة في المهرجان على غرار مجموعة الانشاد الحلبي من سوريا والفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة والصوت الافريقي يحي بيهقي ليسمح المهرجان وفق مديره بعودة قوية ومشاركة دولية تجسد تنوع الموسيقات الروحية عبر العالم. ويبقى المهرجان وفق لزهاري نصر وفيا لهيكله الذي خطه منذ الدورة الاولى وذلك بالمحافظة على حلقات الذكر في مقامات الأولياء الصالحين والندوات الفكرية التي تجمع نخبة من المثقفين وامسيات وسهرات الانشاد الديني زيادة على مع معرض للكتاب ومعرض للصناعات التقليدية تتواصل خلال الأيام الاربع من المهرجان.



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ويعتبر مهرجان روحانيات نفطة أداة لتنشيط المدينة ثقافيا وسياحيا وذلك بتسجيل توافد عدد من العائلات والسياح التونسيين بدرجة اولى لنواكبة السهرات والفقرات التنشيطية والتعرف على خصوصية المنطقة الثقافية والسياحية وكذلك في المخزون الحرفي وبين مدير المهرجان في هذا السياق انه تم منذ فتح مجال بيع التذاكر السهرات تسجيل نسبة مبيعات محترمة لمختلف السهرات المبرمجة.

هذا وستتوالى العروض تباعا في سهرات المهرجان بداية من عرض الزيارة لسامي اللجمي ثم عروض فرقة القادرية بقفصة وعرض الفنان الافريقي يحي بيهقي، ثم عدنان الحلاق من سوريا، يليه عرض لفرقة الآفاق الفنية فعرض للمنشدة التونسية ليلى حجيج، ثم الفنان المغربي رشيد غلام ليفسح المجال في اليوم الختامي لحزب المهدية بقيادة فاضل السقا ومنير الطرودي فالفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة.

وتترواح هذه العروض بين الأمسيات في ساحة السوق بالمدينة العتيقة وبفضاء دار الوادي وسهرات ليلية في المسرح البلدي.