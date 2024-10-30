البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة 10): النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة العاشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (المرحلة الاولى) التي جرت مساء اليوم الاربعاء :



قاعة بن عمار حلق الوادي

نجم حلق الوادي - النادي الافريقي 78-84



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قاعة المنستير

الاتحاد المنستيري - شبيبة المنازه 83-65

قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية بقرمبالية - النجم الساحلي 68-65

قاعة المهدية

نادي كرة السلة بالمهدية - شبيبة القيروان 58-86

قاعة بوهيمة برادس

النجم الرادسي - اتحاد الانصار 68-89



الترتيب

النادي الافريقي 19 10

شبيبة القيروان 18 10

الاتحاد المنستيري 18 10

النجم الساحلي 17 10

الدالية الرياضية بقرمبالية 15 10

نجم حلق الوادى 14 10

اتحاد الانصار 14 10

نادي كرة السلة بالمهدية 12 10

شبيبة المنازه 12 10

النجم الرادسي 11 10



