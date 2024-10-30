تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025):تغير طاقم تحكيم وملعب مباراة مدغشقر - تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67226f0575b084.23118518_jmfiekgonhplq.jpg width=100 align=left border=0>

قرر الإتحـــاد الإفريقي لكرة القدم تغيير كامل طاقم تحكيم مباراة الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية (المغرب 2025) التي ستجمع المنتخب الوطني التونسي بنظيره الملغاشي.



وقد اختار الاتحاد القاري الحكم الغابوني بيار اتشو لادارة هذه المباراة بمساعدة مواطنيه بوريس دوتسيغا وفيليكس اياغا عوضا عن طاقم التحكيم الكونغولي الذي كان معينا من قبل.

كما قرر أيضا نقل المباراة من ملعب اف ان بي ستاديوم بجوهانزبورغ إلى ملعب لويس فارسفالد ببريتوريا مع المحافظة على تاريخ وموعد اللقاء وذلك يوم 14 نوفمبر 2024 بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس.



...



يذكر ان المنتخب التونسي يتصدر المجموعة الاولى بعد مرور اربع جولات برصيد 7 نقاط متقدما على جزر القمر(6 ن) وغامبيا (5 ن) ومدغشقر (2ن).