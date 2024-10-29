15 عملا مسرحيا في مسابقة المهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع" من 7 إلى 14 نوفمبر 2024

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انتظمت اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر بقاعة الفن الرابع بالعاصمة ندوة صحفية تولى خلالها مدير عام المسرح الوطني التونسي معز مرابط الكشف عن برنامج الدورة الثانية للمهرجان الوطني للمسرح التونسي - مواسم الإبداع التي ستنتظم من 7 إلى 14 نوفمبر 2024.



ويتنافس على جوائز المسابقة الرسمية لهذا المهرجان الذي تنظمه مؤسسة المسرح الوطني التونسي بالشراكة مع جمعية عبد الوهاب بن عياد ومؤسسة "ميكروكراد"، 15 عملا مسرحيا.





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ويترأس الفنان الممثل رؤوف بن عمر لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان التي تضم في عضويتها الممثل والمخرج عبد الواحد مبروك والإعلامية سعاد بن سليمان وأستاذة المسرح بالمعهد العالي للفن المسرحي بسمة فرشيشي.



وإضافة إلى المسابقة الرسمية الخاصة بالأعمال المسرحية يضم برنامج المهرجان ندوة فكرية ستمتد على مدى يومي 9 و10 نوفمبر وستطرح أربعة محاور رئيسية وهي "المسرح ومضامينه الجديدة و"المسرح والمستقبل" و"الكتابة المسرحيّة وأسئلة الدراماتورجيات الجديدة" و"النقد المسرحي في مرايا المبدعين".



ويتضمن برنامج التظاهرة كذلك ماستر كلاس في التصوير الفوتوغرافي للمسرح من تأطير الفنان قيس بن فرحات وفي تصوير الفيديو للمسرح من تأطير نضال ڤيڤا وكتابة المقال النقدي في المسرح من تأطير فوزية المزي. كما تتضمن فعاليات الدورة إقامة معرض فوتوغرافي لقيس بن فرحات بعنوان "مونولوغ / مونوكروم" سيقام بقاعة الفن الرابع ويوثق لتاريخ المسرح التونسي.



وفي ما يلي قائمة الأعمال المسرحية المشاركة في هذه التظاهرة :



"قاعة انتظار – قونة" من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين عن نص و إخراج لفرحات دبش



"عطيل وبعد…" من إنتاج المركز الثقافي الدولي بالحمامات وإخراج حمادي الوهايبي عن نص لبوكثير دومة



"رقصة سماء" من إنتاج المسرح الوطني التونسي بالشراكة مع مركز الفنون الدرامية والرحكية بالكاف ومركز الفنون الدرامية والركحية بزغوان ألفها أخرجها الطاهر عيسى بن العربي



"تحت الضغط" من إنتاج مركز الفنون الدرامية و الركحية بالكاف، دراماتورجيا و إخراج ريان القيرواني ونص هيفاء بولكباش



"بلا عنوان" من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بأريانة بدعم من وزارة الشؤون الثقافية 2024 عن نص ودراماتورجيا وإخراج لمروة المناعي عن مذكرات لسارة الجربي



"البخارة" أنتجها مسرح أوبرا-تونس - قطب المسرح و الفنون الركحية وأخرجها صادق الطرابلسي عن نص لإلباس رابحي



"البوابة 52" من إنتاج شركة مسرح الناس بدعم من وزراة الشؤون الثقافية عن نص لدنيا مناصرية



"لوزينا" من إنتاج فضاء التياترو إخراج هيكل الرحالي



"عصفور جنة" إنتاج حسين بن عبد الكريم وإخراج ودراماتورجيا حسام الساحلي عن نص لفوزي بن حفصة



"وصايا الديك" إنتاج شركة كلنديستينو للإنتاج المسرحي نص منير العماري دراماتورجيا وإخراج وليد الدغسني



"روضة العشّاق" نصّ وإخراج معزّ عاشوري



"أم البلدان" نص عز الدين المدني وسينوغرافيا و إخراج حافظ خليفة



"شكون" من إنتاج مسرح عين وإخراج وتمثيل: محمد شوقي خوجة و نادرة التومي



"اعتراف" من إنتاج رؤى للإنتاج الفني ودراماتورجيا وإخراج محمد علي سعيد



"واحد" من إنتاج بليزير للإنتاج و التوزيع بدعم من وزارة الشؤون الثقافية ونص وإخراج مروان الميساوي