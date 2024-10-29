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الرابطة الثانية: كمال الزواغي مدربا جديدا لسكك الحديد الصفاقسي

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Bookmark article    Publié le Mardi 29 Octobre 2024 - 15:38 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قررت الهيئة المديرة لنادي سكك الحديد الصفاقسي (الرابطة الثانية-المجموعة 2) تعيين المدرب كمال الزواغي للاشراف على الدكة الفنية لاكابر كرة القدم خلفا للمدرب مراد السبعي وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي.

يذكر ان هيئة سكك الحديد الصفاقسي كانت قد اعلنت امس الاثنين عن فك الارتباط مع مدرب فريق اكابر كرة القدم مراد السبعي بعد جولتين من بداية سباق البطولة.
وكان سكك الحديد الصفاقسي قد تعادل السبت المنقضي مع اولمبيك سيدي بوزيد على ارضية ميدانه 1-1 ويحتل المركز قبل الاخير بنقطة واحدة.
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