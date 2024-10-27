"العرض الكوريغرافي "l’Ave(nue)": الواقع التونسي من الشارع إلى خشبة المسرح

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تابع جمهور المسرح والكوريغرافيا العرض المسرحي الراقص "l'Ave(nue)"، مساء اليوم الأحد بقاعة الفن الرابع بالعاصمة، وهو عمل من إخراج عمر عباس وأداء حاتم بالقاضي و مريم رحاولية ومريم الإمام ويوسف عياري وهناء الحاج قاسم وشيماء بوخريص وخديجة مصمودي ويوسف بوقرة.



ويستعرض المخرج في هذا العرض "l'Ave(nue)" نمط الحياة العامة واليومية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة هذا الشارع الذي اتسم برمزية كبيرة لا سيّما بعد ثورة 17 ديسمبر 2010، حيث يعتبر أحد أبرز واجهة البلاد التونسية ويشهد يوميا عدة أشكال مختلفة من الأحداث أهمها الاحتجاجات والمظاهرات المساندة للسلطة والمظاهرات المعارضة لها والاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتحركات النقابية والاجتماعية وغيرها.





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وبالعودة إلى الخصائص الفنية والجمالية المميزة لهذا العرض، كان العنوان من أبرز السمات التي شدّت إليها الجمهور، فهذا التلاعب بالكلمات والأحرف جعل العنوان يحمل قراءات ودلالات مختلفة تخدم مضمون العرض، إذ تدلّ كلمة "nue" بالعربية على العراء أو تعري الشي من الملابس. أما في هذا العرض الكوريغرافي، فقد دلّت كلمة "l'Ave(nue)" على العري الذي يحيل على الوضوح إذ يرمز إلى التعرّي من الأقنعة الاجتماعية والتصورات السائدة ويظهر الأفراد على حقيقتهم ويكشف جوهرهم.



وأتى العرض على جوانب مهمة من الأحداث التي عرفها شارع الحبيب بورقيبة، فهذه الرقعة والجادة الممتدة على طول عشرات الأمتار كانت شاهدا ومسرحا في الآن ذاته على عديد الأحداث بما فيها أحداث الخبز في الثمانينات وصولا إلى الأحداث الراهنة المتعلّقة بالقضية الفلسطينية أو الوقفات الاحتجاجية المساندة أو المناهضة للسلطة السياسية القائمة.



الشارع أيضا كان مسارا حافلا بعدة جوانب إيجابية منها التفاعل الاجتماعي والالتقاء، ومتنفّسا للتعبير عن جوانب مختلفة من الواقع الاجتماعي والوجودي مثل الفقر والتهميش والظلم والفساد. واختار المخرج أن تكون نهاية هذا العمل الكوريغرافي، الذي دام عرضه نحو 45 دقيقة، مفتوحة على مسارات واتجاهات مختلفة بما أن هذا الشارع ما يزال يعج بالحركة والأحداث والتظاهرات.