الرابطة 2 (الجولة 2 - الدفعة 2): النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية التي دارت اليوم الاحد :



المجموعة الاولى

الاحد 27 اكتوبر 2024



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في رادس البلدي

النجم الرادسي - هلال مساكن صفر-صفر

في برج السدرية

نادي حمام الانف - مستقبل المرسى صفر-صفر



السبت 26 اكتوبر 2024

في اريانة

جمعية اريانة - مكارم المهدية صفر-1

في قربة

النادي القربي - القلعة الرياضية صفر-صفر

في جندوبة

جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل 2-1

في حمام سوسة

امل حمام سوسة - ملعب منزل بورقيبة 1-1

في المكنين

سبورتينغ المكنين - جمعية مقرين 1-3



الترتيب

-1جمعية مقرين 6 2

2-النادي القربي 4 2

--امل حمام سوسة 4 2

--القلعة الرياضية 4 2

5-مستقبل المرسى 4 2

--جندوبة الرياضية 3 2

--مكارم المهدية 3 2

8-ملعب منزل بورقيبة 2 2

9-نادي حمام الانف 2 2

--هلال مساكن 2 2

--النجم الرادسي 1 2

--سبورتينغ المكنين 1 2

12-جمعية اريانة 0 2

--مستقبل وادي الليل 0 2



المجموعة الثانية

في بوحجلة

بعث بوحجلة - كوكب عقارب صفر-1

في جلمة

نسر جلمة - الملعب القابسي 2-صفر

في الرديف

هلال الرديف - مستقبل القصرين صفر-1

في جربة ميدون

امل جربة - نادي محيط قرقنة صفر-3



السبت 26 اكتوبر 2024

في الشابة

هلال الشابة - امل الرقبة صفر-1

في صفاقس 2 مارس

سكك الحديد الصفاقسي - اولمبيك سيدي بوزيد 1-1

في ساقية الداير (دون حضور الجمهور)

تقدم ساقية الداير - شبيبة القيروان صفر-1



الترتيب

1-كوكب عقارب 6 2

--مستقبل القصرين 6 2

3-شبيبة القيروان 4 2

--اولمبيك سيدي بوزيد 4 2

-محيط قرقنة 4 2

6-تقدم ساقية الداير 3 2

--نسر جلمة 3 2

--امل الرقبة 3 2

9-امل جربة 1 2

-الملعب القابسي 1 2

-هلال الرديف 1 2

-بعث بوحجلة 1 2

-سكك الحديد الصفاقسي 1 2

14- هلال الشابة 0 2

