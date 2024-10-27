الرابطة 2 (الجولة 2 - الدفعة 2): النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية التي دارت اليوم الاحد :
المجموعة الاولى
الاحد 27 اكتوبر 2024
المجموعة الاولى
الاحد 27 اكتوبر 2024
في رادس البلدي
النجم الرادسي - هلال مساكن صفر-صفر
في برج السدرية
نادي حمام الانف - مستقبل المرسى صفر-صفر
السبت 26 اكتوبر 2024
في اريانة
جمعية اريانة - مكارم المهدية صفر-1
في قربة
النادي القربي - القلعة الرياضية صفر-صفر
في جندوبة
جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل 2-1
في حمام سوسة
امل حمام سوسة - ملعب منزل بورقيبة 1-1
في المكنين
سبورتينغ المكنين - جمعية مقرين 1-3
الترتيب
-1جمعية مقرين 6 2
2-النادي القربي 4 2
--امل حمام سوسة 4 2
--القلعة الرياضية 4 2
5-مستقبل المرسى 4 2
--جندوبة الرياضية 3 2
--مكارم المهدية 3 2
8-ملعب منزل بورقيبة 2 2
9-نادي حمام الانف 2 2
--هلال مساكن 2 2
--النجم الرادسي 1 2
--سبورتينغ المكنين 1 2
12-جمعية اريانة 0 2
--مستقبل وادي الليل 0 2
المجموعة الثانية
في بوحجلة
بعث بوحجلة - كوكب عقارب صفر-1
في جلمة
نسر جلمة - الملعب القابسي 2-صفر
في الرديف
هلال الرديف - مستقبل القصرين صفر-1
في جربة ميدون
امل جربة - نادي محيط قرقنة صفر-3
السبت 26 اكتوبر 2024
في الشابة
هلال الشابة - امل الرقبة صفر-1
في صفاقس 2 مارس
سكك الحديد الصفاقسي - اولمبيك سيدي بوزيد 1-1
في ساقية الداير (دون حضور الجمهور)
تقدم ساقية الداير - شبيبة القيروان صفر-1
الترتيب
1-كوكب عقارب 6 2
--مستقبل القصرين 6 2
3-شبيبة القيروان 4 2
--اولمبيك سيدي بوزيد 4 2
-محيط قرقنة 4 2
6-تقدم ساقية الداير 3 2
--نسر جلمة 3 2
--امل الرقبة 3 2
9-امل جربة 1 2
-الملعب القابسي 1 2
-هلال الرديف 1 2
-بعث بوحجلة 1 2
-سكك الحديد الصفاقسي 1 2
14- هلال الشابة 0 2
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