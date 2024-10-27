Babnet

الرابطة 2 (الجولة 2 - الدفعة 2): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 27 Octobre 2024 - 17:10 قراءة: 1 د, 30 ث
      
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية التي دارت اليوم الاحد :

المجموعة الاولى
الاحد 27 اكتوبر 2024
...

في رادس البلدي
النجم الرادسي - هلال مساكن صفر-صفر
في برج السدرية
نادي حمام الانف - مستقبل المرسى صفر-صفر

السبت 26 اكتوبر 2024
في اريانة
جمعية اريانة - مكارم المهدية صفر-1
في قربة
النادي القربي - القلعة الرياضية صفر-صفر
في جندوبة
جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل 2-1
في حمام سوسة
امل حمام سوسة - ملعب منزل بورقيبة 1-1
في المكنين
سبورتينغ المكنين - جمعية مقرين 1-3

الترتيب
-1جمعية مقرين 6 2
2-النادي القربي 4 2
--امل حمام سوسة 4 2
--القلعة الرياضية 4 2
5-مستقبل المرسى 4 2
--جندوبة الرياضية 3 2
--مكارم المهدية 3 2
8-ملعب منزل بورقيبة 2 2
9-نادي حمام الانف 2 2
--هلال مساكن 2 2
--النجم الرادسي 1 2
--سبورتينغ المكنين 1 2
12-جمعية اريانة 0 2
--مستقبل وادي الليل 0 2

المجموعة الثانية
في بوحجلة
بعث بوحجلة - كوكب عقارب صفر-1
في جلمة
نسر جلمة - الملعب القابسي 2-صفر
في الرديف
هلال الرديف - مستقبل القصرين صفر-1
في جربة ميدون
امل جربة - نادي محيط قرقنة صفر-3

السبت 26 اكتوبر 2024
في الشابة
هلال الشابة - امل الرقبة صفر-1
في صفاقس 2 مارس
سكك الحديد الصفاقسي - اولمبيك سيدي بوزيد 1-1
في ساقية الداير (دون حضور الجمهور)
تقدم ساقية الداير - شبيبة القيروان صفر-1

الترتيب
1-كوكب عقارب 6 2
--مستقبل القصرين 6 2
3-شبيبة القيروان 4 2
--اولمبيك سيدي بوزيد 4 2
-محيط قرقنة 4 2
6-تقدم ساقية الداير 3 2
--نسر جلمة 3 2
--امل الرقبة 3 2
9-امل جربة 1 2
-الملعب القابسي 1 2
-هلال الرديف 1 2
-بعث بوحجلة 1 2
-سكك الحديد الصفاقسي 1 2
14- هلال الشابة 0 2


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296471


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 17:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*