انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان "نجع الفن" باحد المخيمات الصحراوية بدوز بمشاركة فنانين من تونس والجزائر وليبيا والمانيا

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انطلقت صباح اليوم الاحد باحد المخيمات السياحية المنتصبة بالصحراء جنوب مدينة دوز فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الابداع الفني في الصحراء المعروف بمهرجان " نجع الفن " الذي سيتواصل الى غاية 2 نوفمبر المقبل بمشاركة فنانين ومبدعين من تونس والجزائر وليبيا والمانيا

ووفق ما افاد به مدير هذه الدورة ومؤسس المهرجان رضا بن منصور لوات يعتبر هذا المهرجان الذي يجمع بين البعدين الفني والسياحي ملتقى للفنانين بمختلف اختصاصاتهم في شكل اقامة فنية في نجع ينتصب بالصحراء لتفرز هذه الاقامة عددا من المشاريع الفنية التي يتبناها المهرجان ويطلقها في الساحة الموسيقية التونسية



واضاف رضا بن منصور ان هذه التظاهرة الثقافية التي اطلق عليها تسمية " رملة " تجمع بين الغناء والكتابة الادبية والرسم بالرمال فضلا عن الموسيقى وذلك بمشاركة مبدعين وطلبة من تونس (طلبة المعهد العالي للموسيقى بكل من سوسة وصفاقس) ومن الجزائر ممثلة في كورال رنيم من الجزائر العاصمة الى جانب مشاركة الفنان حسن البيجو من ليبيا يرافقه عدد من عناصر فرقة المرحوم محمد حسن علاوة على مشاركة كونسرفاتوار مونيخ من المانيا بالعزف على الالات الموسيقية المتنوعة

ووفق ما افاد به مدير هذه الدورة ومؤسس المهرجان رضا بن منصور لوات يعتبر هذا المهرجان الذي يجمع بين البعدين الفني والسياحي ملتقى للفنانين بمختلف اختصاصاتهم في شكل اقامة فنية في نجع ينتصب بالصحراء لتفرز هذه الاقامة عددا من المشاريع الفنية التي يتبناها المهرجان ويطلقها في الساحة الموسيقية التونسيةواضاف رضا بن منصور ان هذه التظاهرة الثقافية التي اطلق عليها تسمية " رملة " تجمع بين الغناء والكتابة الادبية والرسم بالرمال فضلا عن الموسيقى وذلك بمشاركة مبدعين وطلبة من تونس (طلبة المعهد العالي للموسيقى بكل من سوسة وصفاقس) ومن الجزائر ممثلة في كورال رنيم من الجزائر العاصمة الى جانب مشاركة الفنان حسن البيجو من ليبيا يرافقه عدد من عناصر فرقة المرحوم محمد حسن علاوة على مشاركة كونسرفاتوار مونيخ من المانيا بالعزف على الالات الموسيقية المتنوعة

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وبين مدير هذه الدورة ان هذا المهرجان الذي ينتظم بمبادرة من شركة نجع الفن بالتعاون مع المعاهد العليا للموسيقى بتونس وسوسة وصفاقس علاوة على المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو) يرمي الى توظيف جمالية الفضاء الصحراوي وهدوء المكان لتطوير الملكات الفنية للمشاركين مما يمكن من انتاج مشاريع فنية قيمة وفريدة من نوعها تنهل من صفاء المكان البعيد كل البعد عن الفضاءات المعتادة والمهيئة لمثل هذه الابداعات

ولفت المتحدث ان القائمين على هذه التظاهرة سيعملون فيما بعد على نشر هذه المشاريع في الساحة الفنية التونسية مشيرا الى انفتاح المهرجان على كافة الفنون من موسيقى ومسرح وسينما وفنون تشكيلية الى جانب تنظيم عدة ورشات حية مما يجعله وجهة مميزة للراغبين في التمتع بجمالية الصحراء خلال العطلة