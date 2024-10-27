شهاب الليلي مدربا للمستقل الرياضي بقابس
اعلن المستقبل الرياضي بقابس صباح اليوم الاحد تعاقده مع المدرب شهاب الليلي للاشراف على مقاليد اكابر كرة القدم خلفا للمغربي عبد المجيد جيلاني .
وكان المدرب جيلاني انسحب في الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى من تدريب الفريق بعد الهزيمة امام مستقبل سليمان بنتيجة 1-2.
وللاشارة، يحتل مستقبل قابس المركز العاشر في الترتيب العام برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين وخسارتين. وسينزل بعد ظهر اليوم ضيفا على الملعب التونسي بداية من الساعة 14 و30 دقيقة بملعب الهادي النيفر بباردو.
وكان المدرب جيلاني انسحب في الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى من تدريب الفريق بعد الهزيمة امام مستقبل سليمان بنتيجة 1-2.
وللاشارة، يحتل مستقبل قابس المركز العاشر في الترتيب العام برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين وخسارتين. وسينزل بعد ظهر اليوم ضيفا على الملعب التونسي بداية من الساعة 14 و30 دقيقة بملعب الهادي النيفر بباردو.
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