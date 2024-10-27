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شهاب الليلي مدربا للمستقل الرياضي بقابس

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Publié le Dimanche 27 Octobre 2024 - 15:12 قراءة: 0 د, 24 ث
      
اعلن المستقبل الرياضي بقابس صباح اليوم الاحد تعاقده مع المدرب شهاب الليلي للاشراف على مقاليد اكابر كرة القدم خلفا للمغربي عبد المجيد جيلاني .
وكان المدرب جيلاني انسحب في الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى من تدريب الفريق بعد الهزيمة امام مستقبل سليمان بنتيجة 1-2.

وللاشارة، يحتل مستقبل قابس المركز العاشر في الترتيب العام برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين وخسارتين. وسينزل بعد ظهر اليوم ضيفا على الملعب التونسي بداية من الساعة 14 و30 دقيقة بملعب الهادي النيفر بباردو.


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